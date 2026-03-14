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    La gran oportunidad de Lucas Cepeda en España: el Elche visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por LaLiga

    El técnico del equipo franjiverde Eder Sarabia dio luces sobre la formación del equipo para el duelo de este sábado en la capital hispana, en medio del complejo momento que atraviesa el club en la tabla.

    Por 
    Madelynne Alegría

    A pocas horas de visitar al Real Madrid por la fecha 28 de La Liga, Lucas Cepeda vive días de incertidumbre en el Elche. Eder Sarabia habló este viernes en conferencia de prensa y reconoció que aún no define el equipo titular para el partido que se disputará esta tarde en el estadio Santiago Bernabéu, mientras el conjunto ilicitano lucha por alejarse de la zona de descenso.

    El presente del conjunto donde milita el delantero chileno se ha vuelto cada vez más complejo en el campeonato español. La reciente derrota por 2-1 ante el Villarreal volvió a evidenciar el complejo momento deportivo que atraviesa el equipo, que arrastra una larga racha sin triunfos y comienza a mirar con preocupación la parte baja de la tabla.

    La situación de Cepeda también genera interrogantes. El atacante nacional no sumó minutos en el último encuentro y su presencia para el duelo ante el Real Madrid aparece como una incógnita, algo que el propio técnico del club abordó en la previa del compromiso.

    Dudas en la formación

    En la conferencia de prensa de este viernes, Sarabia reconoció que definir la formación titular para los partidos ha sido una decisión compleja en las últimas semanas debido a la competencia dentro del plantel.

    “No es fácil elegir a los once titulares. Casi todos los jugadores han tenido bastantes oportunidades y también está en ellos encontrar la regularidad. Una de las cosas que siempre intento preguntarme es: ¿Estoy siendo justo con algunos jugadores?”, expresó.

    Sarabia dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el equipo para enfrentar al Real Madrid por La Liga, aunque aclaró que la decisión final se tomará tras evaluar el rendimiento de la semana: “Al final pongo todo eso encima de la balanza, más lo que yo intuyo, lo que veo, la competencia que tienen los jugadores en cada posición... Valoramos todo”.

    Foto: @elchefc (X).

    “Puede ser que haya algún cambio, puede ser que no haya tantos, pero analizaremos todo. Hemos hecho una buena semana y eso me hace ser optimista. Vamos a ver si somos capaces de elegir el mejor once posible”. concluyó.

    Un desafío en el Bernabéu

    Más allá de las dudas en la alineación, Sarabia también se refirió al desafío que significa visitar a los merengues en su estadio. El técnico recordó que el Betis no ha logrado ganar en sus 24 visitas al Santiago Bernabéu, aunque aseguró que el equipo llega con la convicción de poder romper esa racha.

    “Igual es el momento de seguir haciendo historia”, afirmó el técnico al referirse al desafío frente al equipo de Álvaro Arbeloa. Además, aunque reconoció la dificultad de medirse ante uno de los mejores clubes del mundo, se mostró optimista y dejó abierta la puerta a una sorpresa: “¿por qué no puede ser mañana el día en el que nos toque romper la racha?”.

    La presión del descenso

    Sin embargo, el panorama deportivo no está a favor del Elche. El club no gana en La Liga desde el 21 de diciembre de 2025, cuando goleó 4-0 al Rayo Vallecano, y desde entonces solo acumula resultados negativos que lo mantienen abajo en la tabla. Pese a ello, el español llamó a la calma y aseguró que “el equipo no debe obsesionarse con la posibilidad de caer en la zona de descenso, sino enfocarse en lo que puede controlar”.

    Actualmente, el club marcha en el puesto 17 con 26 puntos, apenas una unidad por encima del Mallorca, primer equipo que se ubica en zona de descenso. Esta situación ha aumentado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico en el tramo final del campeonato.

    Por tanto, el encuentro de este sábado 14 de marzo en el Bernabéu a las 17:00 horas, aparece como una prueba exigente tanto para el equipo como para el propio Lucas Cepeda, quien busca recuperar protagonismo en el plantel justo en un momento clave de la temporada.

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