La Liga denuncia a la Fiscalía de menores al agresor de Lucas Ocampos en el duelo entre Sevilla y Rayo Vallecano

El futbolista del Sevilla Lucas Ocampos vivió una incómoda situación en el duelo contra Rayo Vallecano por la liga española. Durante el encuentro válido por la jornada 23 del fútbol español, el argentino se disponía a ejecutar un saque lateral cuando un hincha local, aprovechando la cercanía de las tribunas, le tocó el trasero.

Ante esta situación, el volante se giró reclamándole al agresor, sin devolver el ataque. Si bien reclamó al juez del partido y al personal encargado de la seguridad del estadio de Vallecas, no encontró una respuesta positiva a sus dichos y el fanático no fue removido del sector. Además, Ocampos debió volver a poner en juego el balón.

Tras darse a conocer esta secuencia, LaLiga comenzó con las gestiones y, tras identificar al agresor en conjunto con la policía, denunciarán el hecho a la Fiscalía de menores, al tratarse de un menor de edad.

Una vez finalizado el encuentro, el ex futbolista de River Plate se refirió al mal momento que pasó en la cancha. “Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad es que siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”, comenzó señalando.

“Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase”, explicó a continuación. “Esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y ojalá que un tonto como este no manche a la afición que la verdad que se comportó muy bien”, concluyó Ocampos.

Por su parte, el entrenador del Sevilla Quique Sánchez también tomó la palabra para referirse al hecho. “¿Qué está pasando con las mentes? Hay que darlo vuelta esto. Me preocupa mucho que, más allá de las edades, pasen cosas tan extrañas en los estadios. Hay mucho que revisar a nivel de seguridad y de comportamientos. No vale todo en los estadios, y entre lo que no vale, es tener a gente que no está preparada cerca de los jugadores”, planteó.

A su vez, el presidente del Rayo Vallecano Martín Presa, salió en defensa del club, apuntando a que “es una actitud incorrecta, el club es ajeno. Deben tomarse las medidas oportunas con el aficionado. Rayo Vallecano lo condena desde el primer momento”. Por lo mismo, agregó que “no podemos ser sancionados”.

Versiones oficiales

Más tarde, en un comunicado, el Rayo Vallecano sostuvo que el club “condena la acción que tuvo un aficionado con el jugador del Sevilla FC Lucas Ocampos”.

“Esta acción aislada es únicamente de responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó, no teniendo responsabilidad alguna sobre la misma ni Rayo Vallecano de Madrid SAD ni ninguno de los otros casi 15 mil espectadores que llenaron el Estadio de Vallecas en el partido contra el Sevilla FC, los cuales tuvieron un comportamiento ejemplar”, añadieron.

Así mismo, el Sevilla expresó que “lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local. El Sevilla FC espera que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol, y así se lo ha trasladado a LaLiga. Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición si aspiramos a ser la mejor liga del mundo”.

“Por último, el Sevilla FC transmite su máximo apoyo a Lucas Ocampos, que demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó”, cerraron.