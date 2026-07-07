La pizarra de Argentina: Scaloni toma nota para corregir ante Egipto los errores que lo hicieron sufrir ante Cabo Verde

Argentina busca salir a flote. Pese a imponerse agónicamente sobre Cabo Verde, por 3-2, la Albiceleste sufrió. Más de la cuenta. O al menos más de lo que el equipo transandino esperaba, pese a que los Tiburones Azules se consolidaron como la gran revelación del Mundial. Los africanos compitieron de tú a tú y llevaron el encuentro hasta el tiempo extra, poniendo contra las cuerdas al elenco capitaneado por Lionel Messi, que ahora irá contra el Egipto de Mohamed Salah.

El propio 10 fue quien se encargó se hacer un análisis luego del apretado encuentro: “Hicimos lo más difícil, que fue encontrar el primer gol. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien, y ellos golpearon con sus armas. Se suele desestimar a las selecciones por nombre. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. No por algo este equipo no había perdido con España ni Uruguay”, indicó.

El rosarino, como pocas veces, se atrevió a realizar una evaluación más desarrollada respecto al juego mostrado por la Albiceleste y a sus falencias: “No pudimos presionarlos bien. Por ahí nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltar al central. El pivote defensivo, a los centrales se les hacía muy largo para saltar con los jugadores que descendían. Quedábamos un poco descoordinados. Ellos siempre eran uno más porque nosotros no podíamos volver y por eso nos tenían la pelota, haciéndonos correr. No podíamos presionarlos bien”, aseguró.

Argentina no se vio bien. Estuvo lejos del colectivo que acostumbró a mostrar en la era Scaloni y la llevó a coronarse en Qatar 2022 con su tercera estrella. Ha sido un Mundial donde han ido de más a menos. Claro, con el asterisco de Messi, sublime, que lleva siete anotaciones en cuatro encuentros. Sería una redundancia hablar de sus récords e influencia a esta altura.

La Albiceleste sufrió ante Cabo Verde.

Las correciones de Scaloni

Scaloni también realizó una autocrítica sobre lo mostrado en Miami, aunque prefirió no precisar ni detallar en las materias a mejorar: “Lo negativo lo hablaré con los jugadores, me quiero quedar con lo positivo. Recibimos golpes en momentos puntuales, y esos golpes te achican. Pero siempre fuimos por el partido. Esta Selección recibe el palo y sigue buscando el arco rival”, aseguró. Todo se corregirá puertas adentro.

El técnico valoró la capacidad para sobreponerse por parte del plantel transandino, un equipo que ha sabido competir y levantarse de los golpes en su proceso. Esa característica lo diferenció de etapas anteriores, marcadas por numerosos tropiezos, quedándose múltiples veces a las puertas de alguna coronación.

Son varios los factores, propios de la actual generación Albiceleste, que se han visto mermados. El más evidente, tanto para el ojo crítico como para el público ocasional, fue en el mediocampo. La medular argentina ha sido uno de sus puntales. Los nombres de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández salen de memoria. Como ellos no se han visto bien, el colectivo tampoco lo ha hecho.

Argentina ha sido incapaz de mantener sus típicas posesiones largas. A un equipo que no le quemaba la pelota, le empezó a costar tenerla, sobre todo con sentido. Las distribuciones largas para agobiar al rival y defenderse con balón, fueron desapareciendo. Y cuando las han tenido, han sido un equipo plano, sin profundidad, incapaz de encontrar pases entre líneas. No han sabido interpretar cuándo cambiar de ritmo y acelerar, o no han podido.

Los tres mediocampistas no han estado a la altura. Mientras De Paul perdió ritmo al irse a jugar a la MLS con el Inter Miami, Mac Allister tuvo su peor temporada desde que aterrizó en Inglaterra. Fernández, quizás, es el único que se salvaba en la previa, al ser uno de los mejores de un pálido Chelsea. Pero en el engranaje, tampoco estuvo cerca de su mejor nivel. Ahí es donde, según la prensa argentina, Scaloni tocará el equipo.

Messi también se ha visto perjudicado. Más allá de sus genialidades, sus apariciones también han servido para darle respiro al equipo en momentos de apremios. Pero en otras, al no tener con quien conectar, también se ha visto tremendamente agobiado por la presión rival. Esto ha provocado numerosas pérdidas, en la línea del conjunto.

A ello se le suman las dudas en los laterales, principalmente en la banda derecha. Molina no ha tenido el aporte de Qatar y Montiel ha estado resentido físicamente, lo que incluso provocó que ante Jordania jugará Palacios en esa demarcación.

En ofensiva, ninguno de los centrodelanteros ha convencido. Julián Álvarez, relegado a la suplencia, ha tenido un aporte incomparable a lo hecho en el pasado Mundial. Cuando ha entrado, le ha costado. En tanto, Lautaro Martinez, no ha podido destacar. No son aporte a la hora de asociarse, en las descargas o pivoteos. Su poder de fuego también se ha visto disminuido. Thiago Almada, el nexo, que deambula por todas las zonas, tampoco termina de engranar. Sacando las genialidades de Messi, hay poco que rescatar.

Todos esos factores deberán ser corregidos por Scaloni ante Egipto en Atlanta, el martes 7 de julio. Los Faraones son un equipo más técnico y bastante menos físico que Cabo Verde. Por otra parte, se espera un elenco reactivo, mucho más defensivo que los Tiburones Azules, que no tuvieron problemas en soltarse cuando era necesario.