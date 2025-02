La preocupante lesión que mantendrá a Victor Wembanyama fuera toda la temporada de la NBA: “Podría haberlo matado”

Gran consternación hay en los San Antonio Spurs al conocer la grave lesión que sufrió su jugador estrella, Victor Wembanyama. El francés de 21 años sufrió una trombosis venosa profunda en el hombro derecho, que lo apartará lo que queda de temporada.

El pívot sufrió estas complicaciones previo al All Star Game de la NBA, alertando a los médicos de la franquicia que rápidamente le hicieron las pruebas pertinentes. Sin embargo, Wemby si participó del fin de semana de las estrellas en San Francisco, pero posteriormente se dio a conocer la noticia que se perdería lo que queda de temporada, dándole un duro golpe a los Spurs.

Esta lesión ha preocupado a todo el entorno de la NBA, puesto a que el pívot es uno de los hombres llamados a ser la cara de la liga en el futuro. El medio Yahoo consultó con un médico deportivo sobre el alcance y las razones de su lesión, argumentando que por su físico y el repetitivo movimiento al lanzar el balón pudieron haber ocasionado su lesión. “En el brazo, probablemente su anatomía y el movimiento repetitivo son la causa probable. Los movimientos por encima de la cabeza, como lanzar a canasta, pueden crear lo que se conoce como síndrome del desfiladero torácico”, señaló el doctor Brian Sutterer.

Sin embargo, la preocupación llegó después cuando el médico afirmó que de no haber sido descubierta a tiempo la lesión, podría haber tenido un desenlace mortal para Wembanyama. “Podría haberse trasladado al pulmón y haberlo matado. Estoy realmente impresionado de que los médicos de los Spurs lo hayan encontrado entre 24 y 48 horas”, confesó el doctor.

Victor Wembanyama estará fuera el resto de la temporada debido a una trombosis venosa profunda en su hombro derecho.

El fin a las aspiraciones de los Spurs

La lesión del francés de 2,24 metros es una gran preocupación para las aspiraciones del equipo de Texas de llegar a los playoffs desde la temporada 2018-19. Los San Antonio Spurs llevaban un récord de 23 victorias y 29 derrotas hasta su baja, peleando por un puesto en el Play In de la NBA, donde en la fecha límite de traspasos adquirieron a De´Aaron Fox para hacer dupla con el pívot y sumar sus posibilidades de estar en postemporada.

Ahora, sin el pick uno del draft de 2023 y Novato del Año, el equipo quedará en desventaja, puesto a que perdieron a su principal arma anotadora y a su pilar defensivo. Wembanyama estaba promediando un total de 24,3 puntos, 11 rebotes y 3,7 asistencias, sumado a sus 3,8 bloqueos y 1,1 robos, que lo colocaban como uno de los favoritos a ganar el premio a Jugador Defensivo del Año (DPOY).

No obstante, Wemby no podrá optar a este premio debido a que no cumplirá con la cantidad mínima de partidos jugados para poder ganar esta distinción, ya que solo jugó un total de 46 encuentros y el mínimo son 65 juegos disputados.