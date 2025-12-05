La promesa chilena de la selección Sub 17 que está a un paso de fichar por un grande de Brasil

El fuerte contingente de chilenos en el fútbol brasileño está cerca de sumar un nuevo nombre. Un jugador de 17 años está muy cerca de fichar por uno de los equipos más ganadores en la historia del balompié del único pentacampeón del planeta.

Actualmente, seis futbolistas chilenos militan en clubes de la primera categoría del país más grande de Sudamérica. Erick Pulgar, campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao con Flamengo, es el más destacado. Siempre en Río de Janeiro, Jean Meneses es una de las alternativas en el Vasco da Gama.

En Sao Paulo, Gonzalo Tapia se ha ganado un lugar en el Tricolor, institución que pretende conseguir su contratación definitiva, en plenas conversaciones con River Plate de Argentina. Iván Román alterna titularidades en Atlético Mineiro, lo mismo Alexander Aravena en Gremio. Además, Benjamín Kuscevic ya se ganó un puesto en Fortaleza.

¿Nuevo pasajero?

Pero hay un incipiente atleta que espera hacerse espacio en la actividad de ese país. Da acuerdo con la información que publica el diario Correio do Povo, Gremio está cerca de fichar a un exseleccionado chileno Sub 17.

Las categorías inferiores de la escuadra gaúcha acaban de recibir al centrocampista Diego Molina, jugador de 17 años, para un periodo de intercambio en el Tricolor del sur.

El jugador pertenece al Santiago Wanderers de Valparaíso y entrenará con el equipo de proyección de la institución, al menos hasta el 20 de diciembre próximo, con la clara opción de extender ese compromiso.

Según el medio, el volante oriundo de Quilpué forma parte de una iniciativa de la escuadra tres veces campeona de la Copa Libertadores para analizar a más atletas, especialmente de otras nacionalidades.

El club chileno cree que esta estancia en Porto Alegre puede ayudar al jugador a mejorar sus habilidades técnicas, además de conocer la estructura completa de uno de los clubes gigantes del país del samba.

El mediocampista jugó con la selección chilena Sub 17 en el Campeonato Sudamericano de su categoría, celebrado en Colombia entre marzo y abril de este año. Chile terminó en la cuarta posición, mientras que el caturro Diego Molina jugó cuatro partidos en la campaña. Profesionalmente, debutó con Santiago Wanderers esta temporada, en la Copa Chile.