El Deportivo

La queja de Daniel Garnero en la UC por el Claro Arena: “Lamentablemente con los eventos que hay lo podemos usar poco”

El entrenador del cuadro estudiantil se refirió a las pocas facilidades que ha tenido el plantel para entrenar en el renovado estadio.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La queja de Daniel Garnero en la UC por el Claro Arena: “Lamentablemente con los eventos que hay lo podemos usar poco”. Andres Perez

Universidad Católica vive días decisivos en su pelea por llegar a la próxima Copa Libertadores. Con el partido ante Ñublense a la vuelta de la esquina, Daniel Garnero ajusta los últimos detalles de su equipo antes del duelo pendiente. Sin embargo, el técnico cruzado dejó una advertencia importante sobre uno de los aspectos que más le preocupa: la falta de continuidad en el uso del Claro Arena para los entrenamientos.

“Con los eventos que ha tenido el estadio lo podemos usar menos de lo que nos gustaría. Nos gustaría mucho hacer fútbol allí más seguido. Cuando me da una oportunidad vamos y trabajamos ahí. Todavía no tenemos la continuidad para sacar esa ventaja, pero con más entrenamientos en nuestra cancha eso ocurrirá”, señaló el DT.

El entrenador argentino lamentó que esa limitación pueda afectar el rendimiento del equipo en el tramo final del campeonato. “Equilibrar es lo que nos está costando y ojalá lo podamos lograr con los resultados que tendremos en la recta final del torneo. Somos justos ganadores de los partidos. Nos lo merecemos”, afirmó, convencido de que la UC puede sostener su buen momento. Hasta ahora acumulan cuatro triunfos consecutivos.

Garnero en rueda de prensa. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Garnero también valoró que la pausa le haya permitido recuperar piezas importantes. “No es ideal cuando estás compitiendo tener un parate tan grande y menos para nosotros que veníamos bien, pero sirve para recuperar a jugadores con los que no contábamos y corregir situaciones que era necesario corregir”, explicó.

En esa línea, se refirió al estado físico de Sebastián Arancibia y a la situación del Juan Francisco Rossel tras el Mundial Sub 20. “Seba no está entrenando a la par de sus compañeros y haremos fuerza para que la próxima semana ya se pueda incorporar a los trabajos de manera normal. He estado mirando más a Ñublense que el Mundial. De las críticas me entero y espero que lo puedan revertir”, señaló.

Respecto a los objetivos inmediatos, el técnico dejó claro que el foco está puesto en el duelo del jueves ante los chillanejos. “Se piensa en el próximo que es ante Ñublense y tenemos referencia de lo que nos queda por jugar, pero lo más importante es el jueves. Por ahora se piensa en eso y ese es el objetivo: ganar. Al recuperar el partido pendiente y ganar, nos dejaría en una muy buena posición”, apuntó.

El estratega también destacó la evolución de Vicente Cárcamo, uno de los juveniles que se ha ganado espacio en el plantel. “Tiene un desequilibrio individual importante. Antes venía, tenía buenas referencias y ahora lo veo más maduro. Está entendiendo mejor el paso de juvenil a profesional y tiene chances de tener participación en el próximo partido”, adelantó.

Finalmente, el técnico cruzado reflexionó sobre cómo evitar que la interrupción del torneo afecte la ambición del grupo. “No hay receta. Cuando tienes la posibilidad de salir campeón, muchos hablan de la resaca del campeón. Yo estuve en planteles donde se ganaba y se volvía a ganar, y pasa por la cabeza de los que lideran el plantel, de los jugadores más grandes. Cuando nos correspondió ganar fue porque el equipo, los líderes y el grupo trabajó para mantenerse fuertes e ir por más objetivos”, cerró.

