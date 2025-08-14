La rabia del DT de Independiente tras la derrota frente a la U en la Copa Sudamericana

La U superó a Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Avellaneda sigue en un espiral de resultados negativos. Algo que tiene preocupado a su entrenador, Julio Vaccari.

“Fue un partido muy parejo en el cual en los primeros minutos pudimos nosotros ser los dominadores, con remates de media distancia. Luego ellos crecieron en el juego. Nosotros no estuvimos prolijos ni en el orden y ni en el circuito de juego. En el segundo tiempo el equipo estuvo bien hasta la expulsión de Mati (Abaldo) y luego con un hombre de menos nos costó sostener la idea”, dijo el DT.

En esa línea, no ocultó los aspectos en los que deben subir su productividad. “Debemos mejorar varias cositas. Para lo que el equipo produce creo que debemos patear al arco. Debemos poder finalizar con mayor claridad ese tipo de situaciones. Pero en el balance el empate hubiese sido lo justo”, puntualizó el estratega.

Independiente no pudo ante la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Consultado por lo exhibido por sus dirigidos, el técnico no se tomó bien que le digan que falta compromiso. “No comparto lo de la actitud. En el primer tiempo lo que me preocupó es que corríamos desordenados, no la actitud. Para mí no fue la actitud, sino el orden. Después si nosotros pateamos 15 veces al arco y solo cuatro van al arco, lo que tenemos que seguir trabajando es eso para que mejore”, lanzó.

“Cómo no me va a preocupar. Uno entiende que esto es fútbol que se vive del resultado y de ganar. Cuando no gano, ni siquiera cuando empato me pongo contento. Pero son preguntas que no deberían hacer. Para mí no entra dentro del análisis la pregunta”, complementó.

Finalmente, enfatizó los puntos en los que cree que están al debe. “Este equipo tiene armas y cosas para darlo vuelta en casa. El equipo ha demostrado que cuando el equipo fluye en su juego lo hace muy bien. Lo que deberíamos hacer es concretar más situaciones”, remarcó.