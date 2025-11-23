BLACK SALE $990
    El Deportivo

    La Sub 17 de Brasil recibe una ilustre visitante en el Mundial de Qatar

    El zaguero central Alexsandro, uno de los favoritos de Carlo Ancelotti para tomar camiseta en la Copa del Mundo adulta de 2026, presenció la victoria de su país ante Marruecos, para meterse en la semifinal.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La Sub 17 de Brasil enfrenta este lunes a Portugal.

    La selección Sub 17 de Brasil logró una esforzada victoria para meterse en la semifinal de la Copa del Mundo, que se realizada en Qatar. Un gol de Dell, estrella del Esporte de Bahía, permitió al equipo sudamericano imponerse por 2-1 a Marruecos.

    La reñida victoria de la Canarinha sobre sobre los africanos en los cuartos de final fue seguida de cerca por una de las figuras emergentes de la selección adulta que hoy dirige el italiano Carlo Ancelotti.

    Un zaguero central con muy buenas posibilidades de jugar con la selección en el Mundial 2026. Se trata de Alexsandro Ribeiro, defensa del Lille de Francia, quien se encuentra en Doha -la capital qatarí- para recibir tratamiento por una lesión en el cuádriceps derecho.

    “Tengo que ser muy franco: estar en las graderías es mucho más difícil que estar dentro de la cancha. El nerviosismo es mucho. En ese sentido, sin lugar a duda, estar al margen, sin poder hacer nada, es mucho más complicado”, declaró el jugador de la Canarinha en una entrevista con CBF TV, el canal oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol.

    La victoria obtenida el viernes por la Seleção, después de vencer 2-1 en la Zona Aspire, la sede del Mundial de la categoría, solo se pudo confirmar en el tiempo añadido.

    “Espero que este momento sea un recuerdo que estos chicos atesoren por toda su vida. Sin duda, para mí lo será, por todo lo que representa. Espero haberles ayudado de alguna manera, haberles inspirado para el próximo partido. Estaré aquí animando y aportando buena energía”, dijo Alexsandro Ribeiro.

    El defensa del equipo del norte de Francia estuvo en el camarín de la selección Sub 17 de su país después del partido. Fue recibido con mucho entusiasmo por algunos de los jugadores del equipo, asombrados por la presencia de uno de los favoritos de Carletto.

    Próximo encuentro

    Invicto en el Mundial, el equipo de Brasil Sub-17 se enfrenta este lunes a Portugal por un puesto en la final del torneo, competición que los sudamericanos ya ganaron en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2019, cuando fueron anfitriones.

    La otra semifinal la disputarán Austria e Italia. Los germánicos avanzaron tras ganar por la cuenta mínima a Japón, mientras que los peninsulares vencieron por el mismo marcador a los africanos de Burkina Faso.

