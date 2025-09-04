Las millonarias y abismantes diferencias entre la joven nómina de la Roja y la selección “sin estrellas” de Brasil

Raphinha, el delantero del Barcelona, es una de las cartas de gol de Brasil.. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Ya no hay nada que perder. Chile está eliminado del próximo Mundial y en Río de Janeiro pretende dar el puntapié inicial al proceso que lo levante del piso sudamericano. Sin embargo, el rival que tiene al frente no es el más adecuado para subir la moral: Brasil.

Y aunque la Verdeamarela también está iniciando su camino de la mano del cinco veces ganador de la Champions League, Carlo Ancelotti, sus jugadores superan con creces el valor de los elegidos por Nicolás Córdova. De hecho, la tasación de la nómina de los pentacampeones, en la página especializada Transfermarkt, roza los US$ 930 millones. Y eso que no están Neymar, Rodrygo ni Vinicius. En tanto, l a Roja tiene un valor total de US$ 78 millones y, al contrario de su rival, muy pocos de ellos juegan en Europa.

Chile enfrenta a Brasil en el estadio Maracaná esta noche, a las 20.30, y aunque ya no pelea por un cupo para la Copa del Mundo, igualmente podría marcar un hito: sumar por primera vez en una Clasificatoria de visita ante el Scratch.

Ben Brereton volvió a la Roja. Foto: Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Cuánto vale la selección chilena de Nicolás Córdova?





Arqueros

Lawrence Ian Vigouroux: tiene 31 años y es titular en Swansea City de la Championship de Inglaterra. Su pase está avaluado en 523 mil dólares y fue suplente de la Selección en los últimos cuatro partidos.

Vicente Phillip Reyes Núñez: 21 años y titular en Peterborough United de la tercera división de Inglaterra. Cuesta 407 mil dólares y fue el tercer arquero de la Roja el año pasado.

Thomas Clemente Philippe Gillier: 21 años y titular en Montréal. Cuesta US$ 1,4 millón y fue suplente para el amistoso con Panamá.

Defensas

Paulo César Díaz Huincales: 31 años y es el defensa central inamovible de River Plate. Está tasado en 5,2 millones de la divida estadounidense. También es estelar en la Roja.

Guillermo Alfonso Maripán Loaysa: 31 años. Es el defensa central titular en Torino y vale 4,7 millones de dólares. Ha jugado casi toda la Eliminatoria.

Iván Ramiro Román Hurtado: A sus 19 años, el defensa central que es suplente en Atlético Mineiro tiene su primera convocatoria. Vale 1,75 millones de dólares.

Gabriel Alonso Suazo Urbina: 28 años. El ahora lateral izquierdo del Sevilla es inamovible en Chile y vale US$ 4,7 millones.

Esteban Patricio Matus Castro: 23 años. El lateral izquierdo de Audax Italiano vale 1,2 millón de dólares y este será su debut en el equipo adulto.

Matías Ignacio Sepúlveda Méndez: 26 años. El interior izquierdo de Universidad de Chile vale US$ 1,4 millones y fue suplente ante Argentina y Bolivia en septiembre pasado.

Fabián Marcelo Hormazábal Berríos: 29 años. El lateral derecho de Universidad de Chile vale 2,9 millones de dólares y también vio desde la banca el duelo ante Argentina y fue titular frente a Bolivia.

Ian Álex Garguez Gómez: 20 años. El lateral derecho de Palestino tiene su primera convocatoria y vale US$ 523 mil.

Daniel Enrique González Orellana: 23 años. Es defensa central de Universidad Católica y tuvo su primera experiencia en el amistoso con Panamá. Vale 1,4 millones de dólares.

Volantes

Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez: El pivote de León de México tiene 30 años. Vale 4,4 millones de dólares y ha sido titular en la Roja hasta ahora.

Ignacio Antonio Saavedra Pino: 26 años. Volante de corte del F.K. Sochi (Rusia) y posee un valor de 1,2 millón de dólares. Fue suplente ante Paraguay en noviembre de 2021.

Vicente Tomás Pizarro Durcudoy: 22 años. La figura de Colo Colo en el Superclásico está avaluado en 2,91 millones de dólares. Fue titular en los últimos tres de los cuatro, suplente ante Bolivia.

César Ignacio Pérez Maldonado: 22 años. Es volante en Defensa y Justicia. Vale 2,7 millones de dólares y el año pasado fue suplente ante Colombia 4-0.

Felipe Ignacio Loyola Olea: 24 años. Es volante Independiente. Es una de las tasaciones más altas, US$ 10,5 millones, y ha jugado de titular todo este año en la Roja.

Luciano Javier Cabral Melgarejo: 30 años. Volante ofensivo de Independiente. Su pase cuesta 2,3 millones de dólares y jugó ante Paraguay y Ecuador.

Lucas Humberto Assadi Reygadas: 21 años. El volante ofensivo y figura de Universidad de Chile cuesta 1,75 millón de dólares. Fue suplente ante Argentina y jugó 45 minutos ante Bolivia.

Javier Adolfo Altamirano Altamirano: 26 años. También es volante ofensivo de Universidad de Chile. Vale US$ 2,3 millones y jugó 45 minutos ante Argentina y Bolivia.

Delanteros

Alexander Ernesto Aravena Guzmán 22 años. Este extremo Izquierdo es alternativa en Gremio. Vale 7 millones de dólares y jugó 60 minutos ante Paraguay, no entró con Ecuador, tuvo 32 minutos ante Argentina y estaba lesionado con Bolivia.

Benjamin Anthony Brereton Díaz: 26 años. El goleador no ha jugado por su nuevo equipo, el Derby County de Inglaterra. Su pase está avaluado en US$ 8,7 millones y fue ninguneado por Ricardo Gareca en septiembre pasado, cuando Bolivia derrotó a la Roja en el Estadio Nacional.

Emiliano Máximo Ramos Avilés: 20 años. Es extremos izquierdo en Everton. Vale 175 mil dólares y esta es su primera convocatoria.

Gonzalo Andrés Tapia Dubournais: 23 años. Extremo derecho de Sao Paulo. Cuesta 2 millones de dólares y no había sido convocado este año.

Lucas Antonio Cepeda Barturen: 22 años. Extremo izquierdo de Colo Colo. Su pase está tasado en 4 millones de dólares y ha sido una de las pocas figuras rescatables de la Roja este año.

Maximiliano José Gutiérrez Jara: 21 años. Es extremo derecho en Huachipato. Vale 930 mil dólares y es su primera convocatoria.

Por Rafael Ribeiro

¿Cuánto vale la selección de Brasil de Carlo Ancelotti?





Arqueros

Alisson Ramses Becker: 32 años. Es titular en el Liverpool y en su selección. Vale 23,2 millones de dólares.

Bento Matheus Krepski: 26 años. Indiscutido en Al Nasrr. Vale 12,8 millones de dólares y este año jugó ante Colombia y Argentina.

Hugo de Souza Nogueira: 26 años. Titular en Corinthians. Vale 11,6 millones de dólares y en junio fue suplente ante Ecuador y Paraguay.

Defensas

Alexsandro: 26 años. Es defensa central inamovible del Lille. Vale US$ 23,2 millones y en junio fue titular ante Ecuador y Paraguay.

Caio Henrique Oliveira Silva: 28 años. Lateral izquierdo titular del Mónaco. Cuesta 17,5 millones de dólares y jugó en septiembre de 2023, en la goleada de Brasil a Bolivia y fue suplente ante Paraguay ese año.

Fabrício Bruno Soares de Faria: 29 años. El defensa central de Cruzeiro cuesta 9,3 millones de dólares y fue suplente el año pasado ante Paraguay, Chile y Perú.

Vanderson de Oliveira Campos: 24 años. El lateral derecho de Mónaco cuesta 23,3 millones de dólares y en junio fue titular ante Ecuador y Paraguay.

Gabriel dos Santos Magalhães: 27 años. Defensa central del Arsenal. Vale US$ 87,3 millones y era titular en Brasil, pero una lesión en el muslo lo sacó de las Eliminatorias en marzo.

Marquinhos (Marcos Aoás Corrêa): 31 años. Defensa central referente e ídolo en el PSG. Cuesta 40,7 millones de dólares. Además, fue capitán de los pentacampeones ante Ecuador y Paraguay.

Alex Sandro Lobo Silva: 34 años. El lateral izquierdo del Flamengo cuesta 2,1 millones de dólares. Y en junio fue estelar ante Ecuador y Paraguay.

Douglas dos Santos Justino: Con 31 años, el lateral izquierdo milita en el Zenit y vale US$ 10,5 millones. Fue convocado para la Copa Centenario, pero siempre fue suplente.

Wesley Vinícius França Lima: 21 años. El lateral derecho de la Roma vale US$ 23,3 millones. Este año fue titular ante Colombia y Argentina, pero no fue convocado ante Ecuador y sólo fue suplente con Paraguay.

Volantes

Bruno Guimarães Rodrigues Moura: tiene 27 años y es el pivote del Newcastle. Tasado en 90 millones de dólares, también es estelar en Brasil.

Andrey Nascimento dos Santos: 21 años. Es volante del Chelsea y vale US$ 40,7 millones. Jugó 12 minutos por su selección ante Ecuador y con Paraguay fue suplente.

Carlos Henrique Casimiro: 33 años. La figura del Manchester United vale 11,6 millones de dólares y la última vez que fue titular con la Verdeamarela fue ante Ecuador y Paraguay.

Joelinton Cassio Apolinário de Lira: 29 años. Titular en el Newcastle, vale 40,7 millones de la divisa norteamericana y en marzo jugó algunos minutos ante Colombia y Argentina.

Lucas Paquetá: 28 años. El estelar del West Ham United cuesta 32,6 millones de dólares y su último partido como seleccionado fue ante Uruguay el año pasado (4′).

Atacantes

Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves: 18 años. Es extremo derecho del Chelsea y vale US$ 70 millones. Alterna en la titularidad y su último partido con Brasil fue ante Ecuador en junio.

Kaio Jorge Pinto Ramos: 23 años. El delantero centro del Cruzeiro vale 8,1 millones de dólares y no ha jugado nunca por Brasil.

Matheus Santos Carneiro da Cunha: 26 años. El mediapunta titular del Manchester United vale 70 millones de dólares y alternó entre la titularidad y la suplencia en los últimos 4 partidos de los pentacampeones.

Raphael Dias Belloli/Raphinha: El extremo izquierdo del Barcelona vale US$ 104,4 millones y es número puesto en cualquier oncena.

Richarlison de Andrade: 28 años. Es centrodelantero de Tottenham y está tasado en 23,2 millones de dólares. Fue titular ante Ecuador y suplente ante Paraguay.

João Pedro Junqueira de Jesus: 23 años. Centrodelantero del Chelsea y aunque cuesta US$ 58,2 millones, solo jugó 60 minutos ante Colombia en marzo.

Luiz Henrique André Rosa da Silva: 24 años. El extremo derecho del Zenit tiene una tasación de 29,1 millones de dólares. Jugó el año pasado por Brasil y este 2025 no ha sido convocado.

Gabriel Teodoro Martinelli Silva: 24 años. Extremo izquierdo del Arsenal, vale US$ 64 millones y jugó de titular ante Ecuador y Paraguay.