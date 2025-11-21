Brasil vence sobre el final ante Marruecos y se definen las llaves de semifinales del Mundial Sub 17

Brasil avanza sobre el final ante Marruecos y se definen las llaves de semifinales del Mundial Sub 17.

Brasil sufrió más de la cuenta para instalarse en las semifinales del Mundial Sub 17 de Qatar. El único conjunto sudamericano que sigue en carrera derrotó 2-1 a Marruecos en la cancha 7 de la Aspire Zone de Doha, gracias a un agónico tanto en los descuentos.

Wendeson Santos, conocido como Dell, abrió la cuenta a los 16 minutos, Ziyad Baha igualó en el cierre del primer tiempo y, cuando el duelo parecía estirarse al alargue, Dell volvió a aparecer en el cuarto minuto de adición para sellar la clasificación.

El resultado confirmó la presencia de la canarinha entre los cuatro mejores del torneo, donde se enfrentarán a Portugal el próximo 24 de noviembre.

La jornada dejó además las otras tres llaves de cuartos resueltas. Austria superó 1-0 a Japón en la cancha 3, con anotación de Johannes Moser a los 49’.

En un partido cerrado, Italia venció por la mínima a Burkina Faso en la cancha 5, gracias a un gol tardío de Thomas Campaniello (83’).

Portugal, en tanto, había iniciado el día con un sólido 2-0 sobre Suiza en la cancha 2, con conquistas de Mateus Mide (41’) y José Neto (53’).

Con ello, las semifinales quedaron definidas. Portugal enfrentará a Brasil, mientras que Austria se medirá con Italia, ambos encuentros programados para el 24 de noviembre.

Goleadores del torneo

Otro aspecto que toma definiciones es la tabla de goleadores. Por ahora sigue liderada por el portugués Anísio Cabral, con seis tantos, ahora con el austriaco Johannes Moser, también aún en competencia.

Luego, con cuatro goles se ubican Dell (Brasil), Samuele Inácio (Italia), Vít Škrkoň (República Checa), René Mitongo (Bélgica), Reagan Heskey (Inglaterra), Kim Yu-jin (Corea del Norte), Raymond Bomba (Mali), Ismail El Aoud (Marruecos) y Hasan Deshishku (Austria).