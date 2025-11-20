BLACK SALE $990
    El Mundial Sub 17 entra en su fase final: los detalles de los cuartos de final que se juegan este viernes en Doha

    El certamen planetario que se desarrolla en Qatar ya tiene definidos a sus ocho mejores equipos. Los partidos de la ronda se disputan en la Aspire Zona en un breve rango de diferencia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El Mundial Sub 17 entra en su fase final: los detalles de los cuartos de final que se juegan este viernes en Doha. Andrés Piña/Photosport

    El Mundial Sub 17 vive su fase decisiva. Este viernes se disputan los cuartos de final en Doha. Con los cruces ya definidos, la jornada presenta cuatro duelos que configurarán el cuadro de semifinales del torneo que se juega íntegramente en el complejo Aspire Zone, ubicado en la capital qatarí. Solo la final se disputará en el estadio Internacional Khalifa.

    La primera etapa dejó como líderes a Argentina, Austria, Italia, Estados Unidos, Brasil, Senegal, Venezuela, Suiza, Irlanda, Japón, Alemania y Francia. Entre ellos, el Scratch destacó con uno de los ataques más contundentes del campeonato, mientras que Austria e Italia firmaron campañas casi perfectas. En paralelo, selecciones como Marruecos, Corea del Norte, Egipto y Paraguay entraron a la fase final como terceros, aprovechando el nuevo formato que amplía el acceso a la ronda de eliminación directa.

    Los dieciseisavos ya dejaban episodios llamativos. La eliminación de Argentina ante México por penales, la clasificación de Irlanda también desde los doce pasos y el sólido avance de Portugal, Suiza y Austria. En octavos, la competencia tomó un giro más cerrado. El equipo lusitano superó a los aztecas; los helvéticos dejaron atrás a los boys in green; el wunderteam se impuso a los britanicos; y Marruecos nuevamente sorprende avanzando. Esta vez luego de un arranque complejo.

    El cuadro final entrega duelos de potencias con historias distintas en la categoría. El partido que más atención genera es Brasil vs. Marruecos, programado como el cuarto encuentro del día, a las 12.45. La selección sudamericana avanzó a cuartos tras sobrevivir dos tandas consecutivas de penales, donde su arquero, João Pedro, emergió como figura. Entre las dos rondas acumula seis lanzamientos atajados. Primero ante Paraguay en dieciseisavos y luego frente a Francia en octavos. Pese a exhibir uno de los ataques más productivos de la fase de grupos, con 12 goles y apenas uno en contra, la canarinha tuvo dificultades para sostener esa superioridad en las rondas posteriores.

    Marruecos, por su parte, llega como el equipo más impredecible del torneo. Su fase de grupos estuvo marcada por extremos. Derrotas contundentes ante Japón (2-0) y Portugal (6-0), pero un abrumador e histórico 16-0 sobre Nueva Caledonia que le permitió clasificar entre los mejores terceros. En el mata-mata ha sido un rival complejo. Superó a Estados Unidos por penales y luego eliminó a Zambia con un luchado 3-2. Su irregularidad inicial no impide que sea hoy uno de los equipos con más goles del torneo. Ahora buscan emular la hazaña que su Sub 20 logró en Chile.

    La jornada comenzará a las 09.30 horas, con Austria con Japón. Los austríacos han sido una de las sorpresas del Mundial. Puntaje perfecto en grupos y victoria clara sobre Túnez en dieciseisavos (2-0) y luego goleada a Inglaterra en octavos (4-0). El elenco nipón, en tanto, busca consolidar su proyecto. Fueron líderes de su zona y luego dejaron en el camino a Sudáfrica (3-0) y Corea del Norte, por penales.

    A las 10.30, Italia choca ante Burkina Faso. Los europeos hicieron nueve puntos en la fase de grupos y después le ganaron a República Checa (2-0) y a Uzbekistán (3-2). Mientras que los africanos vienen de eliminar a Uganda por penales y antes sorprender a Alemania (1-0). En la primera ronda fueron segundos con seis unidades.

    Luego, a las 11.45, se juega Portugal vs. Suiza. Los lusos han mostrado capacidad goleadora y regularidad, mientras que los suizos llegan con una defensa sólida.

