    El Deportivo

    La tajante respuesta de Carlos Alcaraz sobre su quiebre con Juan Carlos Ferrero

    El tenista español compadeció ante los medios que le preguntaron por el motivo detrás de la salida de "Juanki".

    Por 
    Diego Donoso
    Foto: @carlitosalcarazz / Instagram. pc

    Carlos Alcaraz sorprendió al mundo del tenis después de anunciar el despido de Juan Carlos Ferrero como su entrenador. A través de una publicación en Instagram, el tenista de 22 años anunció la despedida: “Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador“.

    La decisión llamó la atención, ya que Ferrero comenzó a dirigir a Alcaraz cuando este tenía solo 15 años. Después de siete años, el tenista se convirtió en número uno del mundo y ya es ganador de 24 títulos, entre ellos seis Grand Slams: dos US Open, dos Wimbledon y otros dos Roland Garros.

    En la previa del primer gran torneo de la temporada el español compadeció ante los profesionales de la prensa, quienes le preguntaron por su quiebre con “Juanki”. “Mi equipo es el mismo del año pasado, pero sin Juan Carlos. Tengo plena confianza con todos ellos. Decidimos no continuar. Es un capítulo que se acabó”, comenzó comentando Alcaraz.

    “Muy agradecido de los años, he aprendido mucho y gracias a él soy el jugador que soy ahora. Hemos cerrado el capítulo mutuamente, y los dos seguimos siendo amigos y tenemos una buena relación", declaró el tenista de 22 años.

    Para cerrar el tema, el oriundo El Palmar no quiso profundizar demasiado en el por qué de la separación con Ferrero: “La decisión fue algo interno, al ser un equipo no hay un simple movimiento que no pongamos encima de la mesa”.

    Acerca del nuevo entrenador, Samuel López, el número uno del ranking ATP contó que a pesar de ser un cambio de entrenadores, él ya viene trabajando desde hace un año con “Samu”, por lo que, “no ha cambiado nada en la rutina de entrenamientos de esta pretemporada”, analizó sobre su nuevo adiestrador.

    El debut contra un local

    Carlos Alcaraz habló sobre el quiebre con Juan Carlos Ferrero. Kim Kyung-Hoon

    Carlos Alcaraz chocará contra el australiano Adam Walton en la primera ronda del Australia Open. El duelo será este próximo domingo 18 de enero a las 6 de la mañana en horario nacional. Así comenzará su carrera por convertirse en el tenista más jóven en haber ganado los cuatro Grand Slams, ya que solo le falta Australia y puede superar a Rafael Nadal que lo consiguió con 24 años.

    “Debutar en un grande, el primer partido oficial de este año, con alguien del mismo sitio, en este caso con un australiano, sé que la gente estará de su lado, pero yo tengo muchísimas ganas de empezar ya a competir”, declaró el murciano de cara a su enfrentamiento con Walton.

    El tenista español dijo que sí ha visto su lado del cuadro, pero que intenta no darle mucha atención, ya que se concentra en el partido a partido. “Así que intento ponerme en la situación ya y estoy con muchas ganas de ver si voy avanzando”, cerró.

