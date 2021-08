Las galerías para ir a ver a la U en Rancagua se “agotaron” en pocos minutos

Dicen que fueron dos. Otros hablaban de cinco. Pero todos coincidían en que las entradas de galería para ir a ver a Universidad de Chile ante Cobresal, este domingo a las 16:30 en Rancagua, se “agotaron” en pocos minutos.

Es que la larga ausencia de público en los estadios termina. La espera tenía ansiosa a una de las hinchadas más fieles del fútbol chileno y así lo demostraron las y los abonados de la institución laica. Los mismos que a las cuatro de la tarde ingresaron en masa a la ticketera contratada para el servicio a canjear sus boletos.

Y es aquí donde varios pasaron de la alegría a la tristeza, pues eran pocos los accesos disponibles y por lo tanto, la gran mayoría se quedó afuera. Y ni hablar de aquellas personas que compran su entrada de manera unitaria, pues ya no saldrá ningún ticket para esa ubicación a la venta.

Pero la esperanza es lo último que se pierde y quienes no pudieron acceder al canje en esta oportunidad, tendrán una pequeña preferencia para el duelo ante La Serena en la vigésima fecha. ¿Cuál? Las y los asistentes de este domingo tendrán bloqueado el sistema por 24 horas, para que sus pares puedan intentarlo antes que ellas y ellos.

Claro que esta chance puede ser un arma de doble filo, pues si se mantiene el sistema de la misma manera, las personas que estén presentes ante los granates deberán esperar un día entero para saber si sobran boletos para el Superclásico ante Colo Colo que se jugará en la vigésimo segunda fecha (septiembre).

Lo importante es que vaya cuando vaya a El Teniente de considere las siguientes recomendaciones para que la experiencia sea grata y sanitaria para usted y los demás: Lo primero que debe saber es que se homologarán las ubicaciones de cada abonada o abonado en el coloso de Rancagua. O sea, quienes tengan galería norte y sur en el Nacional se ubicarán en la galería sur de El Teniente, Andes y Pacífico Lateral (Puerta 10) irán a Andes y Marquesina se ubicará en Marquesina (para estas ubicaciones aún quedaban algunos boletos).

Además, para ingresar se le pedirá la Cédula de identidad, el Pase de Movilidad y si va desde otra ciudad que no sea la histórica, debe sacar la Declaración Jurada para Viajeros que otorga la página C19.cl.

A eso se le agrega que no se puede sacar la mascarilla en ningún momento dentro de la casa de O’Higgins (si es de otra región lleve dos, pues su efectividad es solo de cuatro horas), no puede cambiar su ubicación (para efectos de trazabilidad), no puede consumir alimentos y debe mantener todo el tiempo el distanciamiento social. Los castigos para quienes no cumplan serán muy duros.