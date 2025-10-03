Las fallas defensivas mandaron en Talca: Nigeria derrota a Arabia Saudita con agónico penal y revive en el Mundial Sub 20

En la noche del jueves, se cerró la segunda jornada de la fase grupal del Mundial Sub 20. En Talca, Nigeria y Arabia Saudita animaron un partido entretenido, pero en el cual los yerros defensivos estuvieron a la orden del día. En ese escenario, finalizó con una agónica victoria de los africanos por 3-2, que les permite reacomodarse en el grupo F y pensar en una eventual clasificación.

Ambos buscaban su primer triunfo en el certamen, luego de arrancar con derrotas por la cuenta mínima. El tercero de la Copa Africana de Naciones 2025 se enfrentó al subcampeón de la Copa de Asia Sub 20 de este año. El choque fue tan parejo como animado, sobre todo para el hincha neutral que fue al estadio Fiscal.

En los 10′, Nigeria abrió el marcador con tanto de Salisu Nasiru, quien se metió por el centro para conectar de cabeza un centro de Suleiman. La velocidad de las Súper Águilas complicaba a una feble retaguardia saudí. En los mejores momentos nigerianos, llegó el 1-1. En los 21′, Amar Hamed Al Yuhaybi convirtió la paridad, aprovechando un balón largo y las dudas en la defensa rival. Las fallas en la zaga eran de lado y lado.

Nigeria se reconectó en el partido y retomó la ventaja gracias a la pelota detenida. En los 38′, una jugada preparada de un tiro libre acabó en el 2-1 convertido por Amos Ochoche. Con una cuota de fortuna, el impacto al balón se mete cerca del segundo palo del meta árabe. Así se fueron al descanso.

Además de los errores defensivos, el encuentro contó con un dominio repartido. Podía pasar cualquier cosa. En efecto, Arabia Saudita tuvo un buen arranque en el complemento y llegó al empate nuevamente. En los 50′, Talal Abubakr Haji convirtió con un vistoso cabezazo, tras un balonazo largo, que se metió en el arco pasando por arriba del portero Harcourt.

La incertidumbre se tomó el segundo periodo, así como la indefinición de los dos cuadros para arriesgar más y buscar la victoria. En los descuentos, llegó el remezón, porque se sanciona un penal en favor de Nigeria tras una clara mano de un defensa saudí. Se revisó la acción y se ratificó. En el cuarto minuto añadido, Daniel Bameyi convirtió desde los 12 pasos y le dio el triunfo a Nigeria, que suma 3 puntos. Noruega y Colombia lideran la zona F con 4.

Goleada de Sudáfrica

En simultáneo, en Rancagua, Sudáfrica cumplió con lo previsible y le ganó a Nueva Caledonia, el cuadro más débil de la Copa del Mundo. Fue una victoria de 5-0 para los africanos, que quedaron con las ganas de estirar aún más la ventaja, así como Estados Unidos, que les hizo 9 a los representantes de Oceanía.

Los sudafricanos llegan a 3 puntos, los mismos que Francia en el grupo E, pero el duelo directo (primer criterio de desempate) favorece a los galos, que cerrarán la fase grupal ante Nueva Caledonia. Mientras que EE.UU. aseguró su clasificación a octavos.