“Le encontré un gusto a detergente”: la lapidaria crítica de Johnny Herrera a la nueva hamburguesa de Arturo Vidal

Arturo Vidal sigue haciendo noticia. Ahora fuera de la cancha. El volante de Colo Colo lanzó este lunes su línea de hamburguesas, denominada Sin Miedo Burger.

En un acto en Santiago, el King explicó sus motivaciones para emprender en la gastronomía. “Si queremos comernos el mundo, primero tenemos que comernos el miedo”, declaró el mediocampista en la actividad.

“Nuestro propósito es perpetuar los valores de Arturo Vidal más allá de la cancha y nutrir a los chilenos con ellos. Ya que estos son valores que todos los chilenos necesitan recordar cada cierto tiempo, invitándonos a enfrentar la vida con valentía y determinación, tal como lo hace Arturo”, complementó Nicolás Bañados Lyon, socio de Sin Miedo Burgers.

Arturo Vidal en el lanzamiento de su hamburguesa.

La crítica de Herrera

Pese a los buenos comentarios iniciales, también hubo críticas hacia el producto. Algunos apuntaron a su sabor.

Uno de los más lapidarios fue Johnny Herrera, quien tuvo la oportunidad de degustar una de las hamburguesas. “La vamos a probar. ¿Se sabe qué pan es? Ah, pan de papa. La vamos a probar”, señaló de inicio, en TNT Sports.

Luego vino su opinión. “Le encontré un gusto a detergente. O sea, a caballo regalado... dénsela a los muchachos. No quiero otra, con eso me basta”, lanzó el exarquero de la U.

Pese al comentario del exguardameta, Vidal defendió su producto. Según explicó, Gonzalo Jara si aprobó la degustación. “La gente ya las puede disfrutar y buscar, y que la prueben y digan la verdad si son buenas o no, pero realmente son de muy buena calidad, Jarita sabe, a él le gustan estas cosas, lo conozco... yo no almorcé hoy día, me vine directo del entrenamiento y ya llevo tres, y yo creo que si no me voy ahora voy a comerme unas seis más”, dijo el King.