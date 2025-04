Lionel Messi cuenta cuál fue la gran frustración que tuvo con el Barcelona

La historia futbolística de Lionel Messi esta íntimamente ligada al Barcelona de España, el club que apostó en la adolescencia del argentino para que entre ambos hicieran historia en esto del fútbol.

El campeón del mundo con el país transandino en Qatar 2022 conversó largo con el canal de Youtube Simplemente Fútbol en el que habló sobre su vida actual, sus orígenes en el fútbol y su trayectoria en el Barça.

“Poder hablar de que he conseguido todo en el fútbol es algo realmente valioso”, comenzó diciendo La Pulga, quien agregó que “como siempre digo, a nivel colectivo he tenido la suerte de ganarlo todo a nivel de clubes con el Barcelona, algo que también he podido conseguir con la selección. Esto es algo que creo que apreciaré más con el tiempo. Por eso siempre digo que estoy muy agradecido con ello, por todo lo que me ha dado. Sí, Dios me ha dado todo eso”.

El sudamericano, además, se detuvo en su relación con Josep Guardiola, quien lo dirigió en el equipo culé entre 2008 y 2012, cuando ambos protagonizaron uno de los mejores equipos en la historia del fútbol.

“Pep Guardiola es de otro mundo. Es diferente, ve cosas que nadie más ve, porque cambió el fútbol. Todos querían copiarnos. Es más, en cierto modo, perjudicó el fútbol, porque la gente intentaba jugar como nuestro Barcelona. Pero éramos un equipo especial. Ese mediocampo, Xavi, Busquets, Iniesta… todo era perfecto entre los jugadores y el entrenador”, afirmó Messi.

Asimismo, el jugador del Inter Miami agregó que “Guardiola, para mí es otra cosa. Es un hombre que ama los detalles, tiene una mentalidad diferente y tiene una visión que otros no ven. El fútbol cambió por completo con Guardiola, después de nosotros, todos querían imitar el fútbol del Barça”.

Su gran deuda

A sus 37 años, La Pulga acumuló los logros más importantes en la historia del fútbol. Sin embargo, el transandino contó cuál fue una de sus grandes tristezas después de levantar el título del mundo en Qatar, a finales de 2022.

“Tras el mundial no podía verme en otro equipo europeo que no fuese el Barça. Mi objetivo era volver. Volver a mi casa, donde empezó todo. Pero desgraciadamente no pudo ser posible”, aseveró el argentino.

En la misma línea, el rosarino se sinceró sobre sus decisiones y explicó por qué eligió marcharse a la Major League Soccer. Eso, mientras manejaba opciones de quedarse en Europa.

“La opción de venir aquí a Inter fue puramente una decisión familiar. Vinimos a Estados Unidos, a Miami, para vivir esta nueva experiencia”, confesó el argentino.

