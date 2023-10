“Llamamos al directorio a corregir este evidente error”: la molestia de San Felipe con la ANFP por la programación de la última fecha de la Primera B

El campeonato de la Primera B alista días claves en el cierre de la temporada. A una fecha del cierre de la competencia aún no está definido el primer lugar que obtiene un cupo directo en la Primera B, los participantes definitivos de la liguilla ni el equipo que caerá a la Segunda División.

Uno de los quipos que está en la pelea por ser parte de la liguilla es Unión San Felipe. El cuadro del Valle del Aconcagua se encuentra en la séptima ubicación con 41 puntos, los mismos que Deportes La Serena. Pese a esto, enfrentarán en días distintos sus respectivos partidos.

Esta situación causó molestia en el Uní Uní, por lo que el gerente general del equipo, Eduardo Olivares, envió una carta a la ANFP solicitando reprogramar estos partidos.

“En relación con la programación de la 30° fecha del Campeonato Ascenso 2023, hago presente a usted la sorpresa y molestia de nuestra institución por el hecho de no programarse en forma simultánea a los equipos que en esta última fecha disputan un lugar para la liguilla de post temporada”, inician.

“En efecto, el Club de Deportes La Serena, involucrado directamente en la definición de cupos para dicha liguilla, jugará su partido un día después de los otros tres equipos en disputa, con una evidente e injustificada ventaja deportiva, sin que exista otra razón de competencia para dicha decisión”, añaden.

“Llamamos al directorio a corregir este evidente error y garantizar a los cuatro equipos que disputan su paso a post temporada la igualdad de condiciones deportivas, lo que son duda contribuirá a la transparencia y calidad del campeonato”, cierran.

La respuesta de Quilín

El problema de los sanfelipeños es que, justamente, su próximo rival, Deportes Puerto Montt, se encuentra peleando por salvar la categoría, al igual que Deportes Recoleta. Ambos encuentros se encuentran programados para el día sábado a partir de las 17.00 horas.

Ante esta situación, la ANFP entregó su respuesta, indicando que “la programación se realiza bajo un sistema integrado que debe observarse como un ecosistema global y no sólo considerando una fecha en particular, para lo cual se ponderan diversos factores tales como: seguridad, la disponibilidad de estadios y la factibilidad técnica televisiva, entre otros”.

En específico sobre la última fecha, destacan que “la Gerencia de Ligas Profesionales aplicó el criterio de definiciones deportivas, que está determinado por tramos de relevancia, como habitualmente se aplica para todas las categorías del fútbol profesional chileno. En una primera línea, se encuentran las definiciones por el ascenso y descenso, y, en un segundo orden, aquellos correspondientes a los cupos por la liguilla”.

A su vez aclaran que “por la naturaleza del fútbol, es muy factible que, a pesar de la aplicación de estos criterios y tras analizar todos los factores que inciden en una programación, esta no logre alinearse del todo ya que los cruces propios de cada fixture probablemente cause que se enfrenten clubes que disputan distintos objetivos en la tabla de posiciones en una misma fecha”.

A continuación, explicaron qué se consideró para fijar la programación: “En concordancia con lo anterior, el sábado 14 de octubre del presente año, a las 17.00 horas, se programaron los partidos. Así las cosas, U. San Felipe vs. D. Puerto Montt; y, S. Morning vs. D. Recoleta jugarán en el mismo horario, pues D. Puerto Montt y D. Recoleta disputan el descenso. A estos partidos se les sumó, en el mismo horario, a A.C. Barnechea vs. San Marcos de Arica ya que ambos clubes tienen opciones de clasificar a la liguilla al igual que U. San Felipe”.

“Adicionalmente, se considera que A.C. Barnechea es local en el estadio Lucio Fariña, mismo recinto en el que ejerce su localía San Luis, club que, por las mismas razones, enfrentará a U. de Concepción el día domingo 15 de octubre a las 12.30 horas”, continúan.

“Por su parte, el mismo domingo 15 de octubre, a las 12.30 horas, se programaron los partidos publicados priorizando la disputa por el título del Ascenso y se les agregó D. Antofagasta vs. D. La Serena, por dos motivos: (i) D. La serena depende de sí mismo para clasificar a la liguilla, sin importar lo que ocurra en los otros partidos de la fecha; y, (ii) el club local ha informado permanentemente que, para este tramo de la emporada, solo dispone el estadio Calvo y Bascuñán para los días domingos”, concluyen.