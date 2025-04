Lo extrañaban: Carlos Palacios regresa a la titularidad y Boca Juniors vence a Barracas Central

Carlos Palacios regresó a la titularidad y Boca Juniors volvió a ganar. Luego de haber sido castigado con una marginación para el duelo contra Newells Old Boys por faltar a un entrenamiento, la Joya fue considerado por Fernando Gago para ser parte de los 11 inicialistas y cumplió.

El exjugador de Colo Colo vio acción durante 86 minutos y tuvo buenos pasajes por la mitad de la cancha en la victoria por 1-0 ante Barracas Central. Así, parece haber dejado atrás las críticas de la exigente afición xeneize y enfila como un inamovible en el esquema para los próximos partidos de la Liga Argentina.

Cumple en su retorno

Carlos Palacios había vivido días complicados en Boca Juniors. Su ausencia en un entrenamiento del conjunto azul y oro le trajó una repercusión directa en su rol como titular y despertó las críticas al interior de la prensa transandina. Como consecuencia, el técnico Fernando Gago lo castigó con un partido fuera de las canchas y los medios lo tildaron de indisciplinado.

Por su parte, el oriundo de Renca reconoció su error y se comprometió a dar vuelta la página. “Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar, son reglas de convivencia que se deben respetar. No hay problemas en el camarín, tampoco hay problema con Fernando, con quien me reuní, conversamos y obviamente le pedí disculpas y me comprometí que no volverá a ocurrir”, dijo al ser consultado por la polémica.

Haciendo efectivas las palabras que le dedicó a su entrenador, Palacios le retribuyó la confianza y desplegó un buen fútbol en su retorno a la Bombonera. El formado en Unión Española se mostró activo y orquestó la transición del balón en el centro del campo.

De hecho, se destacó por iniciar la jugada del único gol del compromiso. Al 39’, el futbolista nacional abrió hacia la banda izquierda y conectó con Lauturo Blanco. Allí, el lateral lanzó un centro a Rodrigo Battaglia, quien solo la empujó con la derecha para estrechar las redes.

Posteriormente, el volante se caracterizó por tocar a los costados y buscar la devolución rápidamente. Sus envíos siempre generaron peligro sobre el área del cuadro visitante.

Es más, esas ganas por ir hacia adelante se sintieron sobre el final. A falta de 10 minutos, Palacios hizo una pared de ensueño y habilitó a Cavani para el gol. Hasta ahí, era todo festejos para el uruguayo. Sin embargo, en la revisión, el juez de línea levantó la bandera por una posición de adelanto del chileno en la génesis de la jugada. Pudo ser su cuarta asistencia de la temporada. Finalmente, salió reemplazado por Alan Velasco y se despidió entre aplausos.

Con este triunfo, Boca Juniors se trepó a la cima del Torneo de Apertura con 26 puntos, a la espera de lo que pueda hacer Tigre, que tiene 24 unidades. En la próxima fecha, en tanto, Palacios asoma como titular para medirse ante Belgrano de Córdoba.

Galdames brilla en Independiente

Además del buen rendimiento de Carlos Palacios con la camiseta xeneize, Pablo Galdames se alzó como uno de los chilenos destacados en la jornada 12 de la Liga Argentina.

El ex Vasco Da Gama convirtió su primer gol con Independiente en el empate 1-1 ante Lanús. El chileno apareció en posición de centrodelantero para empujar el balón a la entrada del área chica de los granates.

Al igual que Boca Juniors, el Rojo de Avellaneda es líder de su respectiva zona. Eso sí, posee 25 puntos.