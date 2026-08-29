Los elogios del técnico de Montreal a Alexis Sánchez a horas de enfrentar al Inter Miami de Messi: “Es intenso y explosivo”. Foto: @alexis_officia1

Alexis Sánchez y Lionel Messi se reencontrarán este sábado. A las 19.30, el Montreal visita al Inter Miami. Se trata de un encuentro clave para las aspiraciones del cuadro canadiense, que por ahora es penúltimo en la Conferencia Este, pero mantiene chances de entrar a playoffs.

El equipo del Niño Maravilla tiene 21 puntos. Orlando City, que es noveno y está en lugar de repechaje, posee 24 unidades. El New York City, elenco que está en el último lugar de clasificación directa a la postemporada, posee 24.

En la antesala del choque ante el cuadro de Florida, el técnico Philippe Eullaffroy habló sobre lo hecho hasta ahora por el tocopillano. “Alexis es un jugador intenso y explosivo. Su versatilidad ofrece múltiples posibilidades en ataque”, dijo.

“Cuando entró al campo contra el LA Galaxy, aportó su experiencia, energía e inteligencia de juego. Su movilidad entre líneas y sus constantes incursiones ofensivas son una gran ventaja para el equipo”, añadió.

Messi y Alexis Sánchez. Foto: @cfmontreal

El sitio web del Montreal recogió declaraciones de Sánchez hablando sobre su etapa con Messi. “Jugué con el mejor jugador del mundo”, consigna. Ambos coincidieron en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Además, también recordaron una frase de la Pulga sobre el chileno: “Alexis es un jugador espectacular. Aporta muchísimo gracias a su entrega, su velocidad y su capacidad para marcar la diferencia”.

El formado en Cobreloa, en tanto, abordó sus primeras semanas en el Montreal por medio de una publicación en Instagram. “Fue una semana de muchos cambios: viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá. No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre dijo: ‘allá Vamos otra vez’. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje, y seguir creciendo”, escribió el delantero.