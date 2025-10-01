Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20.

Cuba sorprendió en Valparaíso al empatar 2-2 frente a Italia en un duelo clave del Grupo D del Mundial Sub 20, tras haber debutado con una derrota frente a Argentina. Los caribeños lograron igualar el marcador luego de irse al descanso perdiendo por dos goles, lo que mantiene abiertas sus opciones de avanzar a los octavos de final.

La Azzurra abrió la cuenta a los 14 minutos gracias a un gol de Andrea Natali, y ampliaría la ventaja a los 34’ con un tanto de Jamal Iddrissou. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Idrissou recibió la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a Italia con diez hombres y abriendo una puerta que Cuba supo aprovechar.

En la segunda parte, la selección cubana mostró solidez y aprovechó la superioridad numérica. A los 25 minutos, Michael Camejo convirtió un penal y recortó distancias. El mismo Camejo, nuevamente desde los doce pasos, igualó el marcador a tres minutos del final, sellando un empate histórico para los caribeños.

Con este resultado, Italia lidera el Grupo D con 4 puntos, seguida por Argentina con 3, Cuba con 1 y Australia aún sin unidades. Si la Albiceleste derrota a los australianos en la última fecha, asegurará el primer puesto y avanzará a los octavos de final. Por su parte, Cuba mantiene intactas sus esperanzas de clasificación, y dependerá de sí misma en el cierre del grupo para soñar con avanzar a la siguiente ronda.

¡DESCONTÓ CUBA!



Camejo definió a lo Jorginho y marcó el 1-2 ante Italia para ponerle suspenso al partido de cara al cierre. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/mAFhh4UnSG — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025