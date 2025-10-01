SUSCRÍBETE
El Deportivo

Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20

El cuadro caribeño caía por 2-0 ante los europeos, pero en el complemento tuvieron una reacción notable.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Cuba sorprendió en Valparaíso al empatar 2-2 frente a Italia en un duelo clave del Grupo D del Mundial Sub 20, tras haber debutado con una derrota frente a Argentina. Los caribeños lograron igualar el marcador luego de irse al descanso perdiendo por dos goles, lo que mantiene abiertas sus opciones de avanzar a los octavos de final.

La Azzurra abrió la cuenta a los 14 minutos gracias a un gol de Andrea Natali, y ampliaría la ventaja a los 34’ con un tanto de Jamal Iddrissou. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Idrissou recibió la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a Italia con diez hombres y abriendo una puerta que Cuba supo aprovechar.

En la segunda parte, la selección cubana mostró solidez y aprovechó la superioridad numérica. A los 25 minutos, Michael Camejo convirtió un penal y recortó distancias. El mismo Camejo, nuevamente desde los doce pasos, igualó el marcador a tres minutos del final, sellando un empate histórico para los caribeños.

Con este resultado, Italia lidera el Grupo D con 4 puntos, seguida por Argentina con 3, Cuba con 1 y Australia aún sin unidades. Si la Albiceleste derrota a los australianos en la última fecha, asegurará el primer puesto y avanzará a los octavos de final. Por su parte, Cuba mantiene intactas sus esperanzas de clasificación, y dependerá de sí misma en el cierre del grupo para soñar con avanzar a la siguiente ronda.

