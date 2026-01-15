Lucas del Río sale del podio de la categoría Challenger de los autos en el Dakar

Lucas del Río cayó al cuarto lugar de la clasificación general de la categoría Challenger.

El Rally Dakar entra en su etapa decisiva. Tras la 11° etapa que se desarrolló este jueves solo restan dos jornadas de competencia, por lo que los movimientos en los podios provisionales resultan claves.

Uno de estos cambios afectó al chileno Lucas del Río en la categoría Challenger de los autos. El piloto nacional cerró los 346 kilómetros de especial entre Bisha y Al Henakiyah en el séptimo lugar con una marca de 3H 24′48″ que le significó salir del podio de la clasificación general.

El gran ganador de la jornada fue el argentino Nicolás Cavigliasso que dominó este jueves y le arrebató el tercer lugar a Del Río. “Ha sido un buen día para nosotros. Hemos ganado, estamos supersatisfechos y remontamos en la clasificación general”, comentó el transandino.

“La primera semana ataqué en algunas ocasiones, pero también me tomé mi tiempo para cuidar la mecánica y, tras la maratón de la segunda semana, se me rompió el radiador, lo cual fue realmente mala suerte. Espero que consigamos ganar otra etapa”, complementó.

De esta manera, la categoría Challenger es liderada por el español Pau Navarro con una ventaja de 25′08″ sobre el saudí Yasir Seaidan y 44′04 sobre Cavigliasso, quien cierra el podio provisorio.

En todo caso, el argentino deberá seguir atento, pues el chileno intentará este viernes recuperar la posición, ya que está a menos de dos minutos de conseguirlo.

Ignacio Casale, por su lado, acabó la etapa en el 14° lugar y se mantiene dentro de los diez mejores de la clasificación general, ocupando la séptima ubicación.

En los SSV, Francisco López finalizó la jornada en el décimo lugar, a 6′21″ de Brock Heger, quien se consolidó en el primer puesto de la competencia, por lo que Chaleco quedó ubicado en la cuarta ubicación.

Cornejo, dentro del Top 10

En las motocicletas, José Ignacio Cornejo remató el día en el 14° lugar, pero aquello no le impidió poder defender su séptimo puesto en la clasificación general. A su vez, Tomás de Gavardo está 26°.

Luciano Benavides sigue dominando la especialidad, mientras que Ricky Bravec y Tosha Schareina completan el podio provisorio.

“No ha sido el mejor día en cuanto a sensaciones. No me sentía cómodo en algunos tramos y he preferido ir sobre seguro para no caerme. No era seguro ir demasiado rápido en algunos sectores. Lo he dado todo. No he tirado de estrategia como lo ha hecho Ricky, que ha reducido la velocidad”, comentó el argentino.

“Ayer ya se detuvo junto a Daniel para recuperar tiempo. Pero eso me da igual. Hago lo que puedo, controlo como puedo y mañana voy a darlo todo. La clasificación general sigue muy reñida, habrá que esperar hasta el último día. Creo que hasta entonces no habrá nada decidido”, complementó Benavides, considerando que solo tiene 23 segundos de ventaja en el liderato.