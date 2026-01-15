SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lucas del Río sale del podio de la categoría Challenger de los autos en el Dakar

    El triunfo de Nicolás Cavigliasso en la 11° etapa significó que el chileno cayera una posición en la antesala del cierre de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lucas del Río cayó al cuarto lugar de la clasificación general de la categoría Challenger.

    El Rally Dakar entra en su etapa decisiva. Tras la 11° etapa que se desarrolló este jueves solo restan dos jornadas de competencia, por lo que los movimientos en los podios provisionales resultan claves.

    Uno de estos cambios afectó al chileno Lucas del Río en la categoría Challenger de los autos. El piloto nacional cerró los 346 kilómetros de especial entre Bisha y Al Henakiyah en el séptimo lugar con una marca de 3H 24′48″ que le significó salir del podio de la clasificación general.

    El gran ganador de la jornada fue el argentino Nicolás Cavigliasso que dominó este jueves y le arrebató el tercer lugar a Del Río. “Ha sido un buen día para nosotros. Hemos ganado, estamos supersatisfechos y remontamos en la clasificación general”, comentó el transandino.

    “La primera semana ataqué en algunas ocasiones, pero también me tomé mi tiempo para cuidar la mecánica y, tras la maratón de la segunda semana, se me rompió el radiador, lo cual fue realmente mala suerte. Espero que consigamos ganar otra etapa”, complementó.

    De esta manera, la categoría Challenger es liderada por el español Pau Navarro con una ventaja de 25′08″ sobre el saudí Yasir Seaidan y 44′04 sobre Cavigliasso, quien cierra el podio provisorio.

    En todo caso, el argentino deberá seguir atento, pues el chileno intentará este viernes recuperar la posición, ya que está a menos de dos minutos de conseguirlo.

    Ignacio Casale, por su lado, acabó la etapa en el 14° lugar y se mantiene dentro de los diez mejores de la clasificación general, ocupando la séptima ubicación.

    En los SSV, Francisco López finalizó la jornada en el décimo lugar, a 6′21″ de Brock Heger, quien se consolidó en el primer puesto de la competencia, por lo que Chaleco quedó ubicado en la cuarta ubicación.

    Cornejo, dentro del Top 10

    En las motocicletas, José Ignacio Cornejo remató el día en el 14° lugar, pero aquello no le impidió poder defender su séptimo puesto en la clasificación general. A su vez, Tomás de Gavardo está 26°.

    Luciano Benavides sigue dominando la especialidad, mientras que Ricky Bravec y Tosha Schareina completan el podio provisorio.

    “No ha sido el mejor día en cuanto a sensaciones. No me sentía cómodo en algunos tramos y he preferido ir sobre seguro para no caerme. No era seguro ir demasiado rápido en algunos sectores. Lo he dado todo. No he tirado de estrategia como lo ha hecho Ricky, que ha reducido la velocidad”, comentó el argentino.

    “Ayer ya se detuvo junto a Daniel para recuperar tiempo. Pero eso me da igual. Hago lo que puedo, controlo como puedo y mañana voy a darlo todo. La clasificación general sigue muy reñida, habrá que esperar hasta el último día. Creo que hasta entonces no habrá nada decidido”, complementó Benavides, considerando que solo tiene 23 segundos de ventaja en el liderato.

    Lee también:

    Más sobre:RallyDakarLucas del Río

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    “Jadue optó por ser oposición”: los párrafos de la carta de protesta que mandaron los ministros PC contra el exalcalde

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Lo más leído

    1.
    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    2.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    3.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    4.
    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    5.
    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo
    Chile

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6
    Negocios

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile
    El Deportivo

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Con el Lejano Oriente de por medio: la insólita decisión del goleador que terminó por enterrar a Real Madrid

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso
    Finde

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año
    Cultura y entretención

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel