Luis Enrique sorprende al anunciar que se convertirá en streamer durante el Mundial de Qatar

En medio de los preparativos de España para el inicio del Mundial de Qatar 2022, su seleccionador Luis Enrique ha sorprendido con una paricular noticia. El técnico hispano ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha transformado en un streamer para hacer llegar de una manera más cercana la actualidad de la Roja europea durante el desarrollo de la competencia. Entre ello, el día a día de los seleccionados y cómo van a ser los desplazamientos dentro del país anfitrión.

Para ello el seleccionador asturiano ha creado una cuenta en la plataforma Twitch para ofrecerle a los seguidores de la selección la última información de lo que suceda en Qatar poniéndolo en contacto directo con los aficionados.

“”Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha”, comenzó señalando.

“Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día. Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico”, complementó Luis Enrique.

Además explicó que busca “establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos. Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del vídeo es la que hay, el micro es de tercera división y la caripela es la que hay. Tengo ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. Os mando un saludog”, cerró.

Este anuncio ha tenido una rápida acogida entre los fanáticos y su canal en Twitch ya ha superado los 55.000 seguidores.

Ahora la selección de España continúa con su preparación para enfrentar la Copa del Mundo. Los seleccionados realizaron su último entrenamiento en casa antes de viajar a Jordania donde enfrentarán un último duelo amistoso antes del debut mundialista que está fijado para el miércoles 23 de noviembre contra Costa Rica en el estadio Al Tumama de Doha.