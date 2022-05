Luis Jiménez adelanta el retiro: “Se acaba mi etapa como futbolista profesional”

Esta tarde una noticia remeció al fútbol chileno. Luis Jiménez, uno de los jugadores más prolíficos del fútbol chileno en este siglo, puso fin a 21 años de carrera profesional, con una emotiva publicación en sus redes sociales.

“A todos mis amigos e hinchas de Palestino, me gustaría contarles que este domingo será mi último partido en La Cisterna. Quiero agradecer el infinito cariño que recibí en el club por parte de todos los profesionales e hinchas que forman parte de este y a todos quienes me acompañaron en esta aventura”, partió señalando el futbolista que el próximo 17 de junio cumplirá 38 años.

Y luego añadió: “Sin ustedes no hubiera sido lo mismo. ‘Más que un club, todo un pueblo’. Para mí, mi segunda familia, por quien me entregué siempre al máximo para representarte de la mejor manera, espero de corazón haber estado a la altura. Son demasiadas las personas a quienes agradecer y no me gustaría dejar a nadie fuera, pero no puedo dejar de nombrar a mi familia en este momento de cambio especialmente a mi amor, hermanos, papás y mis hijos”.

Asimismo, comentó lo complejo que fue tomar esta determinación, en un semestre donde las lesiones lo complicaron. “Si bien es una decisión difícil, este para mí es un muy buen momento personal y me voy tranquilo con lo logrado en mi carrera. Y aunque se acaba mi etapa como futbolista profesional, continua el hincha de @palestino que siempre fui y les prometo que seguiré disfrutando de cada triunfo. Gracias nuevamente por tanto cariño y apoyo durante todos estos años los quiero”, cerró.

En marzo pasado, adelantaba a El Deportivo, su deseo de retirarse a fin de año, lo que terminó acelerándose. “Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal. Me perdí los dos últimos meses de campeonato. Tuve una lesión que es bastante incierta, como lo es una pubalgia. Con una pubalgia no hay una fecha de retorno, como sí lo es con un desgarro. La pubalgia es mucho más inestable, es una lesión rara. Me sentía mal”.

Formado en Palestino, con el que ganó la Copa Chile 2020, el Mago tuvo una destacada carrera en Europa, donde defendió los colores del Inter de Milán, Fiorentina, Lazio y West Ham United, entre otros equipos. Con el cuadro neroazzurro ganó dos títulos de Serie A y una Supercopa de Italia. Además, jugó casi 10 años en Medio Oriente, donde también cumplió muy buenas actuaciones y también logró coronas. Asimismo, fue seleccionado chileno y fue convocado hasta el final del terminado proceso para el Mundial de Qatar.