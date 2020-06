Marcos Kaplún, vicepresidente de la ANFP: “Me ofrezco para conversar con Antillo y Milad para lograr una lista única”

Marcos Kaplún (78 años), primer vicepresidente de la ANFP, quiere la unidad en el fútbol chileno. No solo la quiere, sino que asegura que es vital y necesaria para el futuro de la actividad. Terminó de convencerse el lunes, cuando el Consejo de Presidentes se extendió por 11 horas y media. A su juicio, todo se debió a la división que existe entre los clubes, a la “odiosidad” de los dos bloques dominantes. Una situación que él cree que espanta a cualquiera que quiera participar de la actividad y que también daña la imagen de la misma ante el sector empresarial. Por eso, junto con realizarle una crítica a la dirigencia nacional, hace un llamado a la unidad y a poner fin a las peleas. Es más, se ofrece para hablar con ambos candidatos a la presidencia de Quilín, Lorenzo Antillo y Pablo Milad, para lograr una lista única.

Fue el primer consejo del directorio de transición, ¿por qué duró tanto, casi 12 horas?

La verdad es que fue algo terrible. Comenzamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 10.30 de la noche. Se había citado a un consejo extraordinario, que era a las 11, para ver los estados financieros, el informe de los auditores, la comisión revisora y el presupuesto 2020. Ese terminó cerca de las 18 horas. Recién a esa hora empezó el otro consejo sobre la vuelta al fútbol, el fútbol joven y femenino. La verdad es que para lo único que sirve esto es para que se ahuyenten los posibles directores o los delegados de los clubes. No es humano que un consejo dure 11 horas y media. Creo que no hay ninguna empresa en Chile que sus consejos puedan duran esa cantidad de tiempo, donde además hubo clubes que tienen durante el día hasta tres delegados. En cambio, los directores y el gerente de la ANFP tenemos que estar las 11 horas y media. Se requiere unidad con urgencia.

Así es difícil lograr la unidad...

Creo que así como hace un mes me tocó participar, con bastante éxito, en lograr que se pudiera buscar una fórmula para que hubiera un camino pavimentado para la gobernabilidad del fútbol, este es el minuto para hacerle un llamado a todos los dirigentes de los clubes: el fútbol chileno no puede seguir con este grado de odiosidad que está existiendo, que para lo único que sirve es para entorpecer las actividades.

¿Usted se ofrece para buscar un camino que lleve a una lista única?

Me ofrezco para lograr la unidad en el fútbol chileno. Tengo disposición para conversar con ambos candidatos, con Pablo Milad y Lorenzo Antillo, para lograr una lista única. Es el camino ideal. Yo tengo independencia total. No tengo compromisos con nadie. Puedo hacerlo. Si acá no logramos crear un directorio de consenso, de unidad, que refleje todas las posibilidad, entendiendo que no todos pueden estar de acuerdo en todo, nos va a ir mal. La gracia de una democracia es que puede haber representantes de todas las tendencias, pero por el bien del fútbol. Esto no puede seguir así. Va a llegar un minuto en el que nadie va a querer ser dirigente de club ni dirigente de la ANFP ni de la Federación. En ninguna parte del mundo pasa esto, que un consejero dice A, y salen dos a decir que es B, y otro a decir que es C. Y así se termina discutiendo por varias horas un acuerdo que se podía haber sacado de inmediato.

Queda una semana para la inscripción de las listas, ¿cree ser capaz de lograr una lista única en tan poco tiempo?

Con mi experiencia de 64 años de dirigente, creo que si las cosas no cambian y no se busca una lista de unidad para el fútbol chileno, el futuro no es bueno. Hay muchos problemas en el camino, pero en la medida que entre todos podamos solucionarlos, va a ser más fácil. En la consultora en la cual soy director tenemos un slogan que dice “los problemas difíciles los solucionamos de inmediato, para lo imposible podemos demorar un poco más”. Y este problema del fútbol chileno, la rivalidad entre los distintos grupos, está entre difícil e imposible.

Raúl Delgado insinuó que Pablo Milad tuvo contacto con Jadue mientras este estaba en Estados Unidos y que mintió en una entrevista con La Tercera, ¿qué le parece?

Es una pena que la gente esté preocupada de las peleas chicas, en vez del futuro de la actividad. Si no se ponen de acuerdo, esta actvidad nunca va a poder caminar por un camino de rosas. Hay que estar preocupados de proyectos para desarrollar la actividad.

¿Cuánto afecta esta división a la imagen de la industria?

Afecta mucho. Las empresas y los bancos quieren ver que haya una normalidad institucional. Así es como debe ser. La ANFP es un monstruo, pero necesita unidad para tener fuerza.