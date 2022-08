María José Rojas marca un hito: es la primera chilena en hacer un gol en la Champions League

El mercado de fichajes no solo se ha movido para el fútbol masculino. También ha sucedido en las damas y las chilenas no han sido la excepción. María José Rojas dejó Australia para iniciar una nueva experiencia, llamativa considerando su destino. La seleccionada chilena recaló en el Apollon Ladies de la Primera División de Chipre, retornando a Europa. El arranque en su nuevo club no pudo ser mejor.

Este jueves, Coté convirtió en la victoria de la escuadra chipriota por 3-0 sobre el Riga de Letonia, en duelo correspondiente a la primera ronda de la Liga de Campeones. La delantera, que pasara por Santiago Morning, entre otros elencos, fue titular y anotó el 2-0 parcial en los 27 minutos. Su primera anotación en el Apollon, elenco afincado en Limassol, que es el más exitoso del balompié femenino en ese país. Ha ganado en 11 ocasiones el campeonato de Chipre. Las otras anotaciones del Apollon fueron de Queralt Gómez, en los 16′, y Elshaddai Acheampong, en los 88′, quien precisamente reemplazó a la chilena Rojas en los 74 minutos.

La anotación de la mundialista en Francia 2019 implica un hito para el fútbol femenino nacional, debido a que se convierte en la primera chilena en hacer un gol en la Liga de Campeones de Europa. Nada menos. María José Rojas ya había competido en la máxima competencia de clubes de la UEFA. Lo hizo en la temporada 2017-2018, por el Gintra Universitetas de Lituania, aunque no llegó al gol.

Con el tiempo, la Champions League se está convirtiendo en un certamen exitoso para las representantes chilenas. Aún está latente la consagración de Christiane Endler con el Olympique de Lyon en la última temporada, al derrotar en la final al Barcelona, lo que erigió a Tiane como la primera futbolista de Chile en levantar semejante trofeo. Ahora, la delantera que destacara en el Salisbury Inter y el Sydney FC de Australia marca otro hito.

Con la victoria de este jueves, el nuevo club de la seleccionada nacional dio un paso en busca de la clasificación a la fase grupal del certamen. El formato es algo engorroso. Esta primera ronda consta de dos partes, cada una de ellas con partidos eliminatorios en minitorneos con sede única. Los primeros clasificados van a la final. Las vencedoras de cada final avanzan a la segunda ronda, en la que 24 elencos competirán por las 12 plazas disponibles de la fase de grupos, cita en la cual ya está el Lyon de Tiane Endler. Los otros combinados que están clasificados directamente con el Barcelona, el Chelsea y el Wolfsburgo.

El próximo 21 de agosto se juega la final del grupo 4, en el que está involucrado el Apollon Ladies de María José Rojas. De avanzar a la segunda ronda, el 1° de septiembre formará parte del sorteo, en Nyon.