Maripán amenaza a Messi y a Alexis Sánchez: “El Mónaco puede ganar la Ligue 1 y la Europa League”

Guillermo Maripán está feliz en Mónaco. No es para menos. Vive en un sitio de ensueño, puede encontrarse con grandes personalidades mundiales en las calles del principado y puede considerarse, en efecto, como una de ellas. El defensor chileno brilla en el Monaco (el nombre del club se escribe sin tilde), al que llegó en la temporada 2019-20, después de triunfar en el Alavés. Desde esa fecha, se ha consolidado como titular. Hoy, es una de las referencias del equipo de Philippe Clement. Y, desde ese sitial, se anima a plantear ambiciosos objetivos. Como desafiar al PSG, de Messi y Neymar. O al Olympique de Marsella, la escuadra que se deslumbra con las hazañas de Alexis Sánchez.

“Es posible. El Mónaco puede ganar la Ligue 1″, dice el seleccionado chileno en relación a las posibilidades de obtener el título en la principal competencia gala. No es la única apuesta que realiza el central en el diálogo con el sitio español Marca. “Es una de las competiciones más importantes que hay y queremos ganarla”, apunta en relación al objetivo en la Europa League, la segunda competencia en importancia a nivel continental, en la que también aspira a lo más alto.

Guillermo Maripán posa con la camiseta del Monaco, tras su renovación. (Foto: asmonaco.com)

Está feliz

Maripán hace notar su comodidad. “Es simple: aquí me siento muy valorado. El equipo me considera un pilar y me lo ha demostrado. Por eso, cuando me ofrecieron la renovación, no me lo pensé dos veces. Estar en el Mónaco es lo mejor que me puede pasar”, sostiene en relación al vínculo que ahora se extiende hasta 2025.

En sus reflexiones hay elogios para todos. “El Mónaco lleva un par de temporadas haciendo las cosas bien. Somos un equipo joven, con ambición”, apunta, en términos institucionales. “La liga francesa no deja de mejorar, pero nos hemos marcado el objetivo de acabar entre los tres primeros cada temporada”, evalúa en un plano más general. Las loas alcanzan, también, para su entrenador. “Le gusta hacer un fútbol de calidad, pero, sobre todo, imprimir un ritmo alto a los partidos”, dice. Con un elemento adicional. “El míster fue central y me ayuda”, resalta.

Más de un centenar de partidos y 11 goles dan cuenta de su importancia en el club. “Cuando llego a un equipo nuevo espero dejar huella. Llegar a 100 partidos es muy gratificante. Me gusta marcar goles. Es algo que entreno a diario. Ensayo mucho los movimientos y los remates”, destaca. Y da cuenta de un gustito: compartir con Cesc Fàbregas. “Es el mejor jugador con el que he compartido vestuario y hemos hecho una gran amistad”, valora.