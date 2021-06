Martín Lasarte: “Bolivia fue mucho más que el otro día, nos metió dentro del arco”

El triunfo por la mínima ante Bolivia tuvo claramente un sabor a frustración. Y así se desprendió de las palabras del técnico de Chile, Martín Lasarte, quien no pudo rehuir la comparación con el empate ante el mismo rival por eliminatorias.

“En Santiago dominamos más en el primero que en el segundo. Hoy sí lo hicimos también en el segundo. Bolivia fue mucho más que el otro día, nos generó problemas. Nos metió dentro del arco. Trabajamos mucho en el aspecto defensivo”, dijo Machete.

Asimismo, el charrúa ahondó en los problemas puntuales que adoleció la Roja, ya que “debíamos intentar materializar antes alguna de las ocasiones que generamos, eso le hubiera llevado el partido a otra condici0n. Uno de los aspectos que debemos manejar es cómo Bolivia encara el juego, su poder de entrega, con convencimiento, es un equipo complicado”.

Elogios al inglés

Lasarte fue el gran culpable de la llegada de Ben Brereton a la selección. Por eso no escondió su orgullo ante el debut goleador del británico, a la vez que destacó el rol que ha tenido el capitán Claudio Bravo en el hecho de adaptarse al equipo.

“Para Ben era una ocasión importante, pero difícil. Jugó de titular en la selección, donde nadie habla su idioma. Hizo un esfuerzo por entender y comprender. Sus compañeros han ayudado mucho en eso. Tuvo su oportunidad y la aprovechó, una situación motivante, con la ansiedad del debut, hizo un gol, lo celebró de gran manera e hizo un gran trabajo como cosa lógica. El rol que juega Claudio en ayudarlo es el mismo que hacen otros también. Le marca la pauta a nivel de lengua, fútbol y de cultura también”, dijo el Ex DT de la U.

Una de las imágenes polémicas del partido fue la salida de Arturo Vidal, quien se vio frustrado tras ser reemplazada por Tomás Alarcón el nuevo refuerzo del Cádiz. El entrenado explicó las razones del cambio.

“Es una cuestión de realidad. Cuando un jugador terminado con una merma física, después de 10 ó 12 días de estar enfermo. No es Superman, es un gran jugador. Es complicado. Estamos intentando llevarlo bien. Ser substituido puede ser frustrante, pero nosotros estamos tratando de entregarles las mejores herramientas al equipo y él tiene que irse adaptando. A Vidal lo vi cansado. Está en una etapa de intentar recuperar su mejor forma. A este nivel de competencia es complicado, difícil. No tiene otra razón el cambio”, dijo Machete.

Además, ahondó en el cansancio del plantel: “No concretar puede haber frustrado al equipo, cedimos terreno y nos costó. Sentimos el esfuerzo de enfrentar a Argentina, sobre todo en el plano defensivo. El fútbol es eso, a veces juegas mejor y no ganas. Hoy fue un tiempo para cada uno y nos tocó ganar. Tuvimos unas cuantas ocasiones, pero sólo hicimos una. Fue un partido similar a las eliminatorias. En el fútbol no hay un equipo que domine los 90 minutos. A equipos con gran posesión el rival también le genera ocasiones. Si esa supremacía no la traduces en goles, se te vuelve en contra”.

Sobre el próximo rival, la Celeste, acotó que “vamos a observar a Uruguay. Lo conozco muy bien, es un equipo difícil, con jugadores con un gran peso histórico. Están en un plano de renovación muy bueno. Tienen mucho tiempo jugando juntos, será un partido complicado”.