Mayne-Nicholls recuerda su oposición al Mundial de Qatar: “Eso en términos reales me costó siete años de castigo”

Si hay un chileno que puede hablar con autoridad del Mundial de Qatar, ese es Harold Mayne-Nicholls. El ex presidente de la ANFP fue parte del comité de evaluación de las sedes mundialistas y tuvo la chance de ver en primera persona los planes del país de Medio Oriente para desarrollar la cita planetaria. Eso sí, aquel trabajo le terminó costando un castigo por parte de FIFA.

De todo eso habla en una entrevista con Red Gol, donde también aborda las ácidas palabras de Joseph Blatter y las mejoras que ha realizado Qatar para poder alojar el Mundial que comienza este 20 de noviembre.

Lo primero que comenta en la entrevista es la mediática frase que lanzó el ex presidente de FIFA sobre el Mundial de 2022. “La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad porque yo era el presidente de la FIFA”, comentó ayer, jueves ocho de noviembre, el suizo. Una declaración que el chileno no comparte y cuestiona: “es lo que en el fútbol llamamos llegar tarde”.

De hecho, el ex vicepresidente de Blanco y Negro ahonda en esa declaración, aclarando que él también comentó aquello, pero 12 años atrás. “Lo que dice, que el Mundial es para países grandes y un montón de otros argumentos, lo dije en conferencia de prensa cuando dejamos Qatar, el 14 de septiembre de 2010. Lo ratifiqué en el informe y lo dejé súper claro. Eso en términos reales me costó siete años de castigo”, comenta.

Una situación que admite hoy no es tal. El trabajo del país de Medio Oriente a lo largo de estos años parece haber dejado atrás las dudas originales que tenía Mayne-Nicholls. “De todas las sedes que se proponían para el Mundial, la de Qatar reunía menos requisitos positivos en 2010. Pero esa no es la situación de hoy. Me atrevería a decir que este será un Mundial excepcional, aunque más de alguien no podrá llegar a la hora a un partido. Pero el Mundial será espectacular”, añade.

Los puntos para confirmar ese cambio son variados. En la conversación menciona la capacidad que tienen de poder enfriar las canchas pese a las altas temperaturas, el haber conseguido cambiar la fecha del Mundial y las mejoras en logísticas.

Al ser consultado por los comentarios que entregó en el informe de FIFA, entregó algunas de sus opiniones: “Estaba el tema de la logística. No es fácil montar un Mundial en una sola ciudad y la única oportunidad en que pasó fue en 1930, en Uruguay. Y de ahí en adelante siempre se jugó en muchas ciudades. Incluso los Juegos Olímpicos se juegan en muchas ciudades por lo mismo”.

Finalmente, igual entrega una opinión acerca del impacto que tendrá este Mundial versus su proyección de la candidatura que hizo Estados Unidos en su tiempo para también albergar esta cita planetaria: “En Estados Unidos, aproximadamente cinco millones de personas iban a ir a los partidos, por la capacidad de los estadios. En Qatar no se van a superar los tres millones de espectadores. Yo decía que había un beneficio social tremendo, porque habían dos millones de personas más que podrían disfrutar del Mundial, con las consecuencias económicas que eso trae. En ese sentido, la candidatura de Estados Unidos era superior a la de Qatar”, concluyó.