Voltereta mundial: el expresidente de la FIFA Joseph Blatter dice que “la elección de Qatar fue un error”

En diciembre de 2010, la FIFA dio una gran sorpresa tras la elección de las sedes de la Copa del Mundo en 2018 y 2022 para Rusia y Qatar, respectivamente.

El organismo internacional, que en ese entonces era presidido por el suizo Josep Blatter, daba otra señal al planeta. Sin embargo, años después se puso en entredicho la transparencia en la elección de los países y, más tarde, se demostró la utilización de sobornos para lograr el éxito de esas naciones.

Ahora, a días del inicio de la Copa del Mundo, el ex timonel de la FIFA reconoce que “fue un error” la opción del pequeño y millonario país de Medio Oriente como organizador del evento deportivo.

Así lo explicó en una entrevista concedida al medio helvético Tages-Anzeiger, menos de tres meses después de haber sido absuelto por los cargos de fraude. En esa misma conversación, aseveró que no votó por Qatar y, en cambio, propuso un “gesto de paz” al albergar los dos torneos mundiales en Rusia y Estados Unidos.

“La elección de Qatar fue un error. En ese momento acordamos en el comité ejecutivo que Rusia debería tener la Copa del Mundo de 2018 y Estados Unidos la de 2022. Habría sido un gesto de paz si los dos opositores políticos de larga data hubieran organizado la Copa del Mundo uno después del otro”, aseguró Blatter.

Asimismo, el longevo exdirigente de 86 años entregó las razones por las cuales no era viable la organización del Mundial en un país como el millonario estado de solo 11.400 kilómetros cuadrados de superficie y menos de 2 millones de habitantes.

“Es un país demasiado pequeño. El fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para eso. Solo puedo repetir que el premio a Qatar fue un error. Yo fui responsable de eso como presidente en ese momento. Ahora que la Copa del Mundo es inminente, me alegro de que, con algunas excepciones, ningún futbolista esté boicoteando la Copa del Mundo”, aseguró el suizo.

Sin embargo, también hizo una fuerte crítica al actual mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha tenido demasiado protagonismo en la organización de la próxima Copa del Mundo.

“Para mí está claro: Qatar es un error. La elección fue mala. Pero me pregunto: ¿Por qué el presidente de la FIFA Gianni Infantino vive en Qatar? No puede ser el jefe de la organización local de la Copa del Mundo. Ese no es su trabajo. Hay dos comités organizadores para esto, uno local y otro de la FIFA”, agregó Blatter.