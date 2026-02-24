“Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

Este martes, la familia Jarry-Fillol vivirá todo un acontecimiento. Alrededor de las 17.00, los hermanos Nicolás y Diego jugarán juntos por primera vez en un torneo, cuando debuten en la primera ronda de dobles del BCI Seguros ChileOpen ante el neerlandés Jean-Julien Rojer y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.

Uno de los más emocionados es su abuelo Jaime Fillol, el responsable de que toda la familia gire en torno al tenis. “Jarry es un apellido francés y yo hace unos 10 años vengo diciendo que antes de morirme tengo que ver un Jarry-Jarry jugando la final de dobles de Roland Garros”, confiesa, con la nostalgia de haber jugado esa instancia en París en 1972, junto a Patricio Cornejo.

Para Diego, 1.644º del mundo en dobles, la ocasión es sumamente especial. “Lo vivo con harta alegría. Lamentablemente, por estar afuera de Chile los últimos cuatro años, nunca he podido estar en febrero, entonces siempre me pierdo el campeonato”, revela.

“Siempre me mandan fotos, videos de cómo queda el campeonato. Como es de mi familia, es algo bien cercano a nosotros y me da tristeza siempre estar fuera, así que muy contento de poder estar ahora presente y ver lo lindo que está todo, ver a mis tíos, primos, a mis dos papás trabajando a full para que todo salga muy bien y me da mucha felicidad por poder ser parte de todo esto”, remarca.

El jugador de 23 años cuenta que no tienen muchos antecedentes como dupla. “Nunca hemos jugado juntos, quizás el año pasado jugamos un par de juegos de dobles contra unos argentinos entrenando en Estados Unidos, pero nada más. Así que, aparte de jugar este campeonato por primera vez, también voy a jugar con él por primera vez. Es una doble de emoción”, relata a El Deportivo.

El joven jugador, que tras graduarse en diciembre de la carrera de Business and Management en la Universidad de Carolina del Norte, comenzó a dedicarse de lleno al tenis, cuenta también cómo ha vivido la familia este estreno. “Están bien preocupados en el sentido de nervios, de la presión, porque ellos obviamente entienden que no es lo mismo jugar un campeonato en Europa, que no es nada cercano, a jugar un campeonato producido por tu familia y en el propio país. Están muy pendientes de eso”, confidencia.

“Yo los trato de tranquilizar diciendo que obviamente voy a dar mi 100% y vamos a buscar ganar, pero es una experiencia nueva y muy bonita. No mucha gente tiene la oportunidad juega tenis al mismo tiempo que su hermano mayor y coinciden en el mismo campeonato y pueden jugar dobles. Así que siento que es algo muy especial y voy a tratar de aprovecharlo cada momento”, afirma.

Nicolás, en tanto, también se refirió a esta posibilidad de jugar este particular encuentro. “Va a ser especial. Diego ha hecho un largo camino para poder llegar y estar al nivel que está, saliendo de College, mezclando el estudio con el tenis profesional. Estoy muy contento por él y para mí también va a ser muy entretenido jugar con mi hermano chico", señaló en la víspera.

“Siempre hablamos de tenis, pero como yo estoy de viaje y él ha estado lejos, no hemos podido compartir mucho. Yo siempre trato de ayudarlo un poquito y ahora vamos a tener la oportunidad de jugar juntos. ¿Cómo va a ser? La verdad que no tengo idea, no lo he pensado mucho. ¿De qué modo voy a estar? ¿Voy a ser un hermano mayor? ¿Voy a ser un competidor a fondo? ¿Voy a pasarlo bien? Pero una vez que sepamos y estemos un poquito más cerca del partido, seguro ya tendré un poquito más claro cómo voy a actuar", reconoció.

Un gran potencial

Por su parte, el abuelo Jaime tiene claro lo que deben hacer ambos hermanos. “Tienen que ayudarse entre ellos. Nico tiene que ser un buen guía para Diego, que tiene que tiene que hacer un trabajo para nivelar y en el futuro poder compartir un calendario similar. Por ahora, van a ser pocos partidos en dobles porque están en distintos circuitos”, plantea.

De todos modos, ve un gran potencial en sus nietos Diego y Nicolás, que miden 1,96 y 2,01 metros, respectivamente. “Su tamaño es un factor bastante relevante en el dobles, los dos sirven bien, volean bien y les gusta jugar en la red. Puede ser una buena combinación”, argumenta.

Diego esta tarde se convertirá en el tercero de la dinastía Fillol que juega este torneo durante este siglo, después de Nico y su tío Jaime Fillol jr. Mientras que su abuelo y su tío Álvaro también disputaron el torneo en Chile durante los 80.