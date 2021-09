Mito Pereira y su mejor actuación en el PGA: “Esto permite jugar la temporada sin tantos nervios”

Los que conocieron a Guillermo Pereira por su gran actuación en los Juegos Olímpicos, quizás quedaron sorprendidos por su gran debut en el inicio de la temporada 2021-2022 del PGA Tour.

Pero quienes lo siguen de antes, saben que Mito no es una sorpresa. Es una agradable realidad. Y su estreno en el el Fortinet Championship estuvo acorde a lo que venía logrando en su carrera: finalizó tercero en la competencia que se disputó en el Silverado Resort and Spa North, Napa, California

“Estoy muy feliz por como construí la ronda de hoy (domingo). No estaba fácil, los greens estaban cada vez más duros y se puso ventoso y en cualquier dirección. Estoy contento por cómo jugué, sin hacer ningún bogey y terminando muy cerca del ganador (Max Homa)”, aseguró el chileno.

Y era que no, si el santiaguino comenzó con birdie en el primer hoyo, pero a partir de allí encadenó once pares consecutivos, hasta que llegó un nuevo birdie en el 13. Fue así como cerró con una vuelta de 4 bajo par 68, para sumar 272 golpes (-16). ¿Resultado? Su mejor actuación en su corta experiencia en el PGA TOUR, donde ya se había metido entre los top ten en dos ocasiones anteriores.

“Jugué muy sólido, metí algunos putts claves para mantenerme cerca en la ronda y con los birdies del final pude cerrar una gran semana”, agregó el capitalino. Pero su gran torneo no lo hizo perder su humildad y Pereira ya se puso metas. “Ahora hay que seguir trabajando duro, me queda mucha actividad en lo que queda del año, unos seis torneos antes de que se acabe diciembre, por lo que no hay que relajarse”, aseveró.

El podio lo completaron el estadounidense Homa, quien cerró con una ronda de 7-bajo par 65 para lograr la tercera victoria de su carrera en el PGA TOUR y con un golpe más quedó segundo Maverick McNealy (-18).

“Igual es importante comenzar así, esto te da muchos puntos y te permite jugar la temporada sin tantos nervios y ojalá pueda seguir así, en este nivel”, cerró el joven de 26 años y actual número tresen la FedEx Cup.