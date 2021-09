Mito Pereira escribe su propia historia y logra su mejor resultado en el PGA Tour

Este 2021 es un año que Guillermo Pereira no va a olvidar. Después de una vuelta larga en el golf, está cumpliendo todos los sueños que se trazó desde niño. Hoy, con apenas un puñado de torneos en el PGA, se está consolidando como una de las grandes sensaciones del circuito más importante del mundo. Ya dio muestras de eso, cuando tras ganar tres torneos en el Korn Ferry Tour, ascendió inmediatamente y no tardó en demostrar que enfrentar a los mejores no iba a ser un desafío que le quedara chico.

En el Fortinet Championship, Mito no solo ratificó lo que ya mostraba claramente, sino que lo mejoró, obteniendo el tercer lugar, con 68 impactos (-4), para totalizar 272 (-16). Un resultado histórico para su ascendente carrera. Un éxito increíble para el pupilo de Eduardo Miquel, que hasta hace no mucho tiempo jugaba en las categorías emergentes dentro de la estructura del golf.

A la última jornada del torneo que se disputó en el Silverado Resort and Spa North, en Napa, California, el chileno llegaba con serias opciones de conquistar su primera corona en el PGA. Comenzó la última ronda a dos golpes de la cima. Un birdie en el primer hoyo fue un golpe anímico importante, aunque no dependía solo de lo que él hiciera, ya que varios de sus rivales comenzaron a descontarle impactos a la cancha. De todos modos, el oriundo de Pirque no cometió errores en las primeras nueve banderas, manteniendo sus chances intactas para un desenlace lleno de emociones.

En varias ocasiones estuvo cerca de recortar distancia, pero faltó esa cuota de precisión para concretar en el green. No obstante, en el hoyo 13 logró romper esa sequía y ponerse un poco más cerca de los líderes. Y si bien con eso no le alcanzaba para discutir la punta, al menos le iba a servir para acercarse a su mejor resultado en el PGA, superando el quinto lugar en el Barbasol y el sexto puesto en el 3M, conseguidos en los dos meses que lleva en el máximo circuito.

Un nuevo birdie en el 16 alimentaba esa esperanza de algo histórico para el deportista nacional, aunque todavía algo lejos de los estadounidenses Max Homa, a la postre campeón, y Maverick McNealy, quienes discutían golpe a golpe el liderato.

La emoción se mantuvo hasta el final, Mito no aflojó y se dio maña de cerrar con un nuevo birdie su participación en California. Emoción e historia pura, ya que el pircano no solo tendrá un salto enorme en el ranking, pues se meterá con holgura dentro de los cien mejores del mundo y será tercero en el ranking de la FedEx Cup.

Además, Pereira confirmó que no le pesa discutir de tú a tú con las estrellas y que quiere ser animador en esta temporada, tal como lo ha sido Joaquín Niemann en los últimos años, lo que sin duda es una gran noticia para el golf y el deporte chileno.