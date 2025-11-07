Mundial Sub 17: Brasil se mete en los dieciseisavos de final tras golear a Indonesia
El Scratch suma dos goleadas en el certamen planetario juvenil.
El Mundial Sub 17 vive jornadas de definición en la fase de grupos. En el Grupo E, Inglaterra se reencontró con su poderío ofensivo y aplastó por 8-1 a Haití, en una de las goleadas más amplias del torneo. Sin embargo, los británicos siguen terceros, ya que Egipto y Venezuela empataron 1-1 en un duelo clave por la punta. Ambos equipos suman cuatro puntos, con ligera ventaja para los africanos por goles a favor, mientras Haití, sin unidades, queda pendiendo de un hilo.
El Grupo F mantuvo su paridad con el 0-0 entre Suiza y Corea del Sur, resultado que deja a ambos al frente de la zona. México, en tanto, consiguió su primera victoria al superar por 1-0 a Costa de Marfil, un resultado que lo mantiene con vida de cara a la última fecha. Los africanos, sin puntos y con cuatro goles en contra, dependen de una combinación de resultados para seguir en carrera.
En el Grupo G reina el equilibrio. El Salvador y Colombia empataron sin goles, mientras Alemania y Corea del Norte firmaron un 1-1 que dejó a los asiáticos como líderes gracias a su sólida diferencia de gol. El grupo se definirá en la última jornada, con los cuatro equipos separados por apenas tres puntos.
En el Grupo H, Brasil volvió a brillar con un 4-0 sobre Indonesia, sellando su clasificación con una campaña perfecta. Zambia también aseguró su paso a octavos tras vencer 5-2 a Honduras, confirmando su gran nivel en el certamen. Tanto los sudamericanos como los africanos suman seis puntos y llegan al cierre del grupo con la cima en juego, mientras que Indonesia y Honduras no suman unidades.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.