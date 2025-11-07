OFERTA ELECCIONES $990
    Mundial Sub 17: Brasil se mete en los dieciseisavos de final tras golear a Indonesia

    El Scratch suma dos goleadas en el certamen planetario juvenil.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Mundial Sub 17: Brasil se mete en los dieciseisavos de final tras golear a Indonesia . . Por @FIFAWorldCup

    El Mundial Sub 17 vive jornadas de definición en la fase de grupos. En el Grupo E, Inglaterra se reencontró con su poderío ofensivo y aplastó por 8-1 a Haití, en una de las goleadas más amplias del torneo. Sin embargo, los británicos siguen terceros, ya que Egipto y Venezuela empataron 1-1 en un duelo clave por la punta. Ambos equipos suman cuatro puntos, con ligera ventaja para los africanos por goles a favor, mientras Haití, sin unidades, queda pendiendo de un hilo.

    El Grupo F mantuvo su paridad con el 0-0 entre Suiza y Corea del Sur, resultado que deja a ambos al frente de la zona. México, en tanto, consiguió su primera victoria al superar por 1-0 a Costa de Marfil, un resultado que lo mantiene con vida de cara a la última fecha. Los africanos, sin puntos y con cuatro goles en contra, dependen de una combinación de resultados para seguir en carrera.

    En el Grupo G reina el equilibrio. El Salvador y Colombia empataron sin goles, mientras Alemania y Corea del Norte firmaron un 1-1 que dejó a los asiáticos como líderes gracias a su sólida diferencia de gol. El grupo se definirá en la última jornada, con los cuatro equipos separados por apenas tres puntos.

    En el Grupo H, Brasil volvió a brillar con un 4-0 sobre Indonesia, sellando su clasificación con una campaña perfecta. Zambia también aseguró su paso a octavos tras vencer 5-2 a Honduras, confirmando su gran nivel en el certamen. Tanto los sudamericanos como los africanos suman seis puntos y llegan al cierre del grupo con la cima en juego, mientras que Indonesia y Honduras no suman unidades.

    FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17Qatar 2025

