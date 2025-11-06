OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Las joyas que prometen brillar en Qatar: los nombres a seguir en el Mundial Sub 17

    Este lunes arrancó el certamen planetario que se disputa en Doha. Una versión amplificada del tradicional torneo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Las joyas que promete brillar en Qatar: los nombres a seguir en el Mundial Sub 17.

    El Mundial Sub 17 comenzó este lunes en Qatar. Con 48 selecciones en competencia y presencia de todas las confederaciones continentales, se trata de un certamen que ahora se juega con un formato inédito. La Roja cayó en su debut ante Francia por 2-0.

    La competencia aparece marcada por la expansión del formato, el crecimiento de proyectos juveniles en Asia y África, y el permanente protagonismo sudamericano y europeo. Entre los nombres destacados por scouts y cuerpos técnicos, sobresalen jugadores de Argentina, Brasil, Colombia, Inglaterra, Bélgica e Italia. Algunas figuras prometen brillar en la Aspire Zone.

    Thomás De Martis - Argentina

    El centrodelantero de 17 años pertenece a los registros de Lanús. Fue el goleador del Sudamericano Sub 17 en Colombia con seis tantos. Ya debutó en el cuadro granate. Sumó minutos en Primera División durante la presente temporada. Referente ofensivo del equipo de Diego Placente, destaca por su capacidad de definición dentro del área y su movilidad. Es considerado la principal carta argentina en ataque para el torneo.

    Wout Gielen - Bélgica

    Defensor central de 17 años. 1,90 metros. Surgido en el Genk y fichado por la Juventus para su equipo Primavera. Es titular habitual en las categorías menores de la selección belga. Perfil de zaguero físico, buen juego aéreo y salida limpia. Bélgica lo proyecta como uno de los elementos con mayor potencial defensivo de su generación.

    Jorthy Mokio - Bélgica

    Otro defensor de 17 años. Formado en Gante, donde debutó con 16 años en el primer equipo. Fue transferido luego al Ajax, donde alterna en el equipo juvenil y ya sumó minutos en Champions League. Ha sido citado en todas las categorías menores de Bélgica, incluyendo la Sub 21. Tiene capacidad para jugar como central en línea de cuatro o como líbero.

    Zé Lucas - Brasil

    Mediocampista central y capitán de Brasil. Protagonista en el título del Sudamericano Sub 17. Es habitual titular en Sport Recife, club en la Serie B brasileña. En el Scratch destacan su recuperación, salida clara y liderazgo táctico. Es el referente del equipo dirigido por Phelipe Leal.

    Santiago Londoño - Colombia

    Delantero. 17 años. Fue el segundo goleador del Sudamericano con cinco tantos, incluyendo un triplete en semifinales ante Venezuela. Juega regularmente en el primer equipo de Envigado, institución reconocida por su producción de talentos. Mide 1,83 metros, combina potencia física y velocidad, y posee capacidad de desequilibrio en duelos individuales.

    Bradley-Paul Burrowes - Inglaterra

    Volante ofensivo. También 17 años. Integrante destacado en la estructura formativa del Aston Villa. Ganó tres títulos Sub 18 en la última temporada y sumó minutos en la pretemporada del primer equipo dirigido por Unai Emery. Se destacada por su conducción y cambio de ritmo.

    Dauda Iddrisa - Italia

    Mediocampista o lateral derecho. Nacido en Ghana y radicado desde niño en Inglaterra. Optó por representar a Italia. Tiene triple nacionalidad. En West Bromwich juega como volante ofensivo, mientras que en la selección azzurra cumple funciones de carrilero diestro. Resalta por su técnica, aceleración y capacidad para cumplir múltiples funciones tácticas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17Thomás de MartisWout GielenJorthy MokioZé LucasSantiago LondoñoBradley-Paul BurrowesDauda Iddrisa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Lo más leído

    1.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas
    Chile

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos
    Negocios

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez
    Tendencias

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas
    El Deportivo

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
    Mundo

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

    Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años