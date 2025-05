Mundialista con Paraguay es detenido por trafico de drogas: “Pequé de buena voluntad”

Un exhaustivo procedimiento policial terminó con la detención del exfutbolista paraguayo Julio César Manzur. Durante la noche de este miércoles, personal del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional realizó un allanamiento que terminó con tres hombres arrestados, siendo uno de ellos el otrora seleccionado de la Albirroja.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Ykua Dure de Luque, ciudad donde se encuentra la sede de la Conmebol. Ahí, fue detenido el exdeportista de 44 años.

Los tres sujetos se encontraban dentro de una vivienda cuando inició la intervención policial. En el procedimiento fueron incautados seis paquetes de cocaína que conformaban un total de 6.55 kilogramos. Según la policía, esto dosificado se trataría de unas 36 mil dosis. También fueron requisados un arma de fuego con 17 proyectiles, cinco teléfonos celulares, una camioneta y los documentos personales de los detenidos.

“Este operativo contó con una investigación exhaustiva previa, entonces se siguió la ruta de la droga; ahora vamos a tratar de determinar la responsabilidad de cada una de las personas detenidas. De hecho, tenemos indicios de que ellos formarían parte de una organización criminal dedicada al microtráfico en zona central”, señaló el comisario Fernando Ruiz Díaz. También aseguró que el recinto intervenido se utilizaba presuntamente como un centro de acopio de droga. Desde ahí sería distribuida por la ciudad.

Seleccionado paraguayo y mundialista

Al ser detenido, el exseleccionado paraguayo justificó su presencia en el lugar y negó su participación en el delito. “Yo le llevé nomás en esa casa. Me dijo que iba a llevar unos papeles, pero yo no llevé droga en mi camioneta, en mi camioneta no se encontró nada. Yo estaba en mi camioneta escuchando el partido de Cerro. Yo salí de una reunión de padres del colegio de mi hijo, y al salir me llamaron para llevarle a esa casa. Estuve como tres minutos y la policía llegó”, indicó a la radio Ñandutí.

“La verdad, pequé de buena voluntad. Quería ayudar a un conocidos (…) nuestros hijos juegan en la escuelita de fútbol, ahí nos conocimos”, añadió.

Manzur, que se desempeñaba como defensa central, tiene una extensa carrera en Paraguay. Con la Albirroja, de hecho, disputó 32 encuentros y obtuvo la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Con la selección guaraní marcó una sola anotación, justamente ante Chile. El tanto fue en un amistoso disputado en La Serena, en 2011, en el que la Roja se impuso por 3-2. Además, participó en el Mundial de Alemania 2006.

El zaguero debutó en el 2000 en Cerro Corá y tuvo paso por Guaraní, Libertad y Olimpia. También salió al extranjero para jugar en el Santos de Brasil, Pachuca y León de México, y Tigre de Argentina. Se retiró en 2015 en Rubio Ñu de Paraguay.