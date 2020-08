Nadal se baja del US Open: “Los rebrotes parecen fuera de control”

Rafael Nadal había dado muchas señales de que no participaría de la gira de cemento norteamericana, que contempla todavía el Masters 1.000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, ambos a jugarse en Nueva York.

El número uno del mundo, campeón defensor del grand slam de Flushing Meadows, había vuelto a entrenar en arcilla, lo que permitía anticipar que no iba a tomar parte de estos torneos. Finalmente, hace instantes, el español confirmó su baja.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”, escribió en sus redes sociales.

La decisión de Nadal también coincide con la anunciada por la organización del Masters 1.000 de Madrid de no realizar el torneo, por la gran cantidad de casos nuevos, lo que además pone en serias dudas el regreso de todo el circuito tenístico.