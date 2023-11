Nelson Tapia se ofrece para dirigir a la Roja en Ecuador

La igualdad sin goles cosechada este jueves contra Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias le terminó costando el puesto a Eduardo Berizzo, quien renunció al banco de la roja, presionado por los malos resultados que había conseguido en el inicio del camino hacia el Mundial de 2026.

A raíz de esto, se planteó la interrogante de quién sería el DT que estaría a cargo del Equipo de Todos para enfrentar a Ecuador en Quito. Si bien la ANFP decidió elegir a Nicolás Córdova para cumplir esta misión, opciones no faltaban.

En la incertidumbre por buscar al técnico definitivo, Nelson Tapia se planteó otra vez el desafío de tomar el mando técnico de la Roja. Así lo dejó claro en un mensaje puesto en Twitter.

“Ojo, yo estoy acá en Quito”, escribió el exportero, generando un amplio apoyo entre sus seguidores.

Esta idea viene rondando hace bastante tiempo en Tapia. Hace algunos meses, en diálogo con El Deportivo, el ahora técnico reconocía su interés en trabajar con la selección chilena.

“Siempre es un lindo paso. Pero uno tiene que ser realista. Muchas veces me lo preguntaron antes de ser técnico, como uno no va a querer dirigir a Chile. Pero si hay que ser consecuente. Voy paso a paso. Hice mi pasantía en Chile, pasé por la sub 19 de Barnechea, trabajé en Independiente de Cauquenes, fui ayudante en Cobreloa, gerente deportivo de Temuco, Colchagua, de Curicó… he pasado por todo eso para ser entrenador. Voy paso a paso”, comentó en el momento.

También en la ocasión planteó su confianza con Berizzo, aunque fue cauto. “Es una buena elección, pero los técnicos siempre dependen de los resultados”, manifestó.

Por lo pronto, la salida del argentino generó una serie de reacciones en los jugadores nacionales. Uno de ellos fue Alexis Sánchez. El tocopillano planteó que “me voy triste. Con pena. Estábamos trabajando bien y a veces es injusto que salga el entrenador, por lo que le entregaba a cada jugador en cada uno de los días de trabajo”.

“Es responsabilidad de nosotros también lo que pasó. Por ejemplo, en Venezuela debimos estar concentrados siempre y terminamos perdiendo el partido”, continuó.

Ahora, la Roja deberá prepararse para enfrentar la sexta jornada de las Eliminatorias. El duelo contra Ecuador está programado para este martes 21 de noviembre a partir de las 20.30 horas de Chile.