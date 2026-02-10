SUSCRÍBETE POR $1100
    Neven Ilic sale en defensa de Natalia Duco: “Cometió un tremendo error, pero pagó”

    El presidente de Panam Sports se refirió al nombramiento de la ex lanzadora de bala como futura ministra del Deporte.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    José Antonio Kast y Natalia Ducó en la presentación del gabinete. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Natalia Duco se prepara para un nuevo desafío. La ex lanzadora de la bala fue nombrada por el presidente electo José Antonio Kast como la futura ministra del Deporte.

    La designación de inmediato despertó algunos cuestionamientos, en especial por la sanción por dopaje que recibió en 2018.

    A pesar de esto, Duco ha recibido muestras de respaldo. Una de las últimas provino de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, quien se refirió a esta situación.

    “Yo opino, primero, que no voy a juzgar la decisión de un Presidente de la República. Supongo que si él tomó la decisión, él y su equipo, es porque hizo una evaluación profunda y estimó que Natalia podía desempeñar bien la función de ministra”, comenzó señalando en Tele13 radio.

    También dio muestras de la cercanía que tuvo con Duco en los inicios de la deportista. “Ahora, también decirte que yo a Natalia la conozco desde los 14 años. Durante mi periodo de presidente del Comité Olímpico trabajé muchísimo con ella, muy cercano a ella”, agregó.

    En ese sentido, remarcó que “es una persona y una deportista que puso todo el empeño en salir adelante”.

    Sobre el dopaje, Ilic indicó que “cometió un tremendo error, sí lo cometió, pagó conforme a los dictámenes internacionales por el tiempo que tenía que pagar y creo que está hoy día en una nueva etapa de su vida, donde espero que lo haga muy bien”, cerró.

    Los cuestionamientos

    Una de las posturas críticas sobre el nombramiento de Duco provino de Gert Weil. En una entrevista con El Deportivo el exatleta olímpico mostró su aprensión por la designación como ministra.

    “Que la máxima autoridad del deporte tenga un antecedente en su currículo... Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra”, comentó de entrada.

    “Que la nombren a ella con este problema me indica que la verdad que las autoridades que están asumiendo demuestran la constante que tenemos acá en Chile, que lamentablemente nuestras autoridades políticas y que se hacen cargo como autoridades gubernamentales, no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente”, argumentó el exatleta.

    El puertomontino también ejemplificó diferenciando otros casos. “No es un tema que fue un accidente o fue una casualidad o fue un error involuntario, si tú quieres. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral. Y lo otro es que se trata de desperfilar dándole ese aspecto. El caso de Nico Jarry es totalmente distinto. Nico Jarry efectivamente ingirió un suplemento, que no sé si por contaminación cruzada o porque los tipos no lo declararon en la etiqueta, efectivamente así llegó. Es decir, partiendo de que siempre el deportista es el atleta responsable de lo que le encuentran en su organismo. Entonces, a esto agrégale que Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida”, insistió.

