    Nick Kyrgios vence a Aryna Sabalenka en la Batalla de los Sexos en Dubái

    El australiano se quedó con el cruce en dos parciales de 6-3. La exhibición se jugó con un formato adaptado, que contempló un único saque por punto y variaciones en las dimensiones de la cancha.

    Lucas Mujica
    Nick Kyrgios vence a Aryna Sabalenka en la Batalla de los Sexos en Dubái.

    Nick Kyrgios (671° ATP) derrotó a Aryna Sabalenka (1° WTA) por doble 6-3 en la denominada Batalla de los Sexos, disputada en Dubái. El partido se extendió por 1 hora y 16 minutos y se jugó bajo un reglamento especial diseñado por la organización para reducir diferencias físicas entre ambos jugadores. El australiano se impuso en dos parciales.

    El encuentro se disputó al mejor de tres sets, sin cambio de lado durante los juegos y con una sola oportunidad de servicio por punto para ambos. Además, el lado de la pista correspondiente a Sabalenka fue reducido en un 9%, conforme al criterio de los organizadores, que buscaban ajustar trayectorias y desplazamientos.

    El primer set quedó en manos de Kyrgios por 6-3. El desarrollo estuvo marcado por quiebres consecutivos en el inicio, con errores frecuentes al servicio de Sabalenka bajo la modalidad de un solo saque. El australiano tomó ventaja con el primer break en el 2-1, la bielorrusa recuperó en el 2-2 y, de inmediato, volvió a ceder su turno de servicio para quedar 3-2 abajo. El oceánico confirmó en el juego siguiente y llegó a estar 5-3 arriba. En el game final de la manga volvió a presionar con la devolución y cerró el parcial.

    En el segundo set, Sabalenka logró su primer quiebre de servicio cuando el marcador estaba 1-1, tras un error de volea de Kyrgios, y pasó arriba 2-1. Sin embargo, el australiano recuperó el break de inmediato y volvió a quebrar en el 3-3, a partir de errores no forzados de la bielorrusa. Desde ahí administró la ventaja con su turno de saque y se colocó 5-3. La tenista salvó dos puntos de partido durante ese último juego de Kyrgios, pero no pudo sostener en el tercero.

    En varios pasajes del encuentro los dos jugadores apelaron a recursos de exhibición. Hubo saques por abajo por parte de Kyrgios. En la mitad del segundo set se registraron pausas con música ambiente, lanzamiento de obsequios al público y participación de los fanáticos en las tribunas. Sabalenka llegó incluso a bailar en cancha durante un descanso.

    “Fue un partido realmente difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Grand Slams. No sabía qué esperar. Como dije antes de este evento, fuera cual fuera mi rol, era una gran oportunidad”, comentó Kyrgios tras el partido.

    “Me sentí genial. Creo que fue una gran pelea. Él estaba teniendo dificultades. Se puso muy tenso. Me alegra ver que se pone tenso al quitarme uno de mis servicios. Creo que fue un gran nivel. Me encanta la revancha. Me encanta desafiarme a mí misma. Me encantaría volver a jugar”, señaló Sabalenka.

    El encuentro estaba enmarcado en una serie de exhibiciones de fin de temporada. Sabalenka llegó a Dubái tras cerrar el año como líder del circuito femenino, mientras Kyrgios continúa en proceso de reintegro tras repetidas lesiones que redujeron su calendario competitivo. El origen del desafío se remonta a declaraciones del australiano durante el US Open, en las que aseguró que podría vencer a cualquier jugadora del circuito, lo que derivó en el acuerdo para organizar este duelo.

    La Batalla de los Sexos tiene antecedentes históricos en los cruces entre Bobby Riggs y Margaret Court y luego entre Riggs y Billie Jean King, en 1973, y el partido entre Jimmy Connors y Martina Navratilova en 1993. A diferencia de esos duelos, el encuentro de Dubái se disputó con modificaciones reglamentarias explícitas y fue presentado como un evento de exhibición.

