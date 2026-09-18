Nico Pino celebra la Alianza con A14 Management y Fernando Alonso: “Agrega ese grado de consolidación del proyecto”

El sueño de Nicolás Pino (21) de llegar a la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Hace algunos días el piloto chileno dio un gran paso para acercarse a esta meta al unirse a A14 Management, la agencia de talentos de Fernando Alonso, alianza que fue tratada en el ChileDay.

El piloto de 45 años, se encontraba en Madrid, en donde el domingo corrió el Gran Premio de España de la Fórmula 1. El chileno conoció el nuevo circuito madrileño y hasta visitó el box de la escudería británica, en donde compartió con el equipo de trabajo del asturiano.

Tras esta experiencia, Pino atiende a El Deportivo para hablar sobre qué significa para él este paso en su carrera y su relación con Fernando Alonso, entre otros temas.

Hace algunos días estuvo en el ChilDay, donde anunció la alianza con la agencia de Fernando Alonso, ¿cómo fue la experiencia?

Tuve el orgullo de poder hacer este anuncio de esta alianza junto al A14 Management y Fernando Alonso para los próximos pasos en mi carrera, lo que es una muy buena vitrina para exponer lo que hemos estado trabajando en los últimos meses. Es un proyecto que ya no es solo Nico Pino a la Fórmula 1, sino que engloba una carrera deportiva para ver cómo llevar a Chile a las grandes ligas, vinculando todo lo que Chile puede ser y es en gran parte líder a nivel mundial como es la minería, la electromovilidad. Nos recibieron muy bien y ahora hay una agenda de trabajo en torno a eso.

Se habló también de las tecnologías del futuro, ¿cómo impacta el automovilismo en este desarrollo?

El automovilismo ahora es uno de los principales centro de innovación y de desarrollo del mundo. Todo lo que estamos ahora innovando en las carreras, no es solo por gastar plata, sino que esto después se aplica en la vida diaria de las personas. Todos los ventiladores para el Covid se desarrollaron con Williams McLaren, también están haciendo cosas para la protección de corales. Es una industria que está innovando constantemente y además está probando cosas constantemente y es una locura ver cómo avanza.

Y es una industria que tiene todo que ver con Chile finalmente. Un auto es metal con ruedas que se mueve en base a energía, sea eléctrica o combustibles. Chile está presente y es una plataforma para poder innovar y mostrar lo que está haciendo Chile.

¿Qué significa para su carrera la alianza con la agencia de Fernando Alonso?

El mundo de las carreras es muy pequeño y poder estar ahí en A14 y con Fernando Alonso que llevan años de carrera, es uno de los pilotos más veteranos de la fórmula 1, agrega ese grado de consolidación del proyecto. Poder recibir este feed back constante y poder ir aprendiendo en base a una experiencia que lleva más de 20 años corriendo en la Fórmula 1. Todos esos detalles marcan la diferencia y poder estar trabajando y creciendo junto a él ayuda un montón al final del Día.

Junto a Fernando y A14 tenemos los objetivos alineados, creyeron en el proyecto. Vieron todo lo que se está configurando alrededor y con un objetivo de poder llegar a las grandes ligas. Si tienes la oportunidad de llegar a lo máximo y no lo tomas, en ese momento significa que te rendiste. Ahora se dio esa oportunidad en la que estamos trabajando y nos tiramos a la piscina respaldados por gente que tiene mucha experiencia en este mundo.

¿Cómo se generó el contacto con la agencia?

Fue algo mutuo. A lo largo de los años he tenido la suerte de estar rodeado de gente muy potente, muy bien conectada. Se había escuchado de mí, de mi nombre, y apenas se dio la oportunidad nos aliamos ambos. La primera conversación fue hace un par de meses y ahí empezamos a formar todo lo que se venía para adelante y logramos cerrar un acuerdo. En este mundo, no son más de cien personas las que están involucradas, entonces lo que están tomando las decisiones son muy pocos y así fue como hemos ido llegando. Conocí a Fernando en 2021 y ahora nos topamos en un proyecto en conjunto.

¿Qué sabía Fernando Alonso sobre su desarrollo?

Él había corrido Le Mans y sabía del mundo de resistencia. Su equipo sabía perfecto mi casco, porque le gustaba diseñar cascos a alguien de su equipo. Entonces sabían del nombre, sabían lo que estábamos corriendo, pero no conocían el proyecto macro que no es solo la carrera deportiva. No es tan típico de ver que alguien pueda tener distintas líneas de negocios, apoyo de distintas zonas, de distintos colores para poder efectuar una carrera de este estilo y tener las chances de llegar a la Fórmula 1, porque hoy el talento no basta. Si llegaste a ese nivel debes tener el talento, pero son otros factores diferenciadores los que te permiten subirte al auto.

En la agencia de Fernando Alonso: el plan de Nico Pino para Fórmula 1

¿Cuáles son esos factores?

Hoy viendo a Franco Colapinto, es muy talentoso, pero tiene el apoyo del país completo. El deporte es parte del país. Tiene una fanaticada enorme al igual como tienen varios deportes. Eso marca una diferencia, porque el deporte es una industria. Cuenta con empresarios detrás y empresas como Mercado Libre, YPF, y Globant que son empresas importantes que pueden marcar una diferencia.

¿En qué se traduce el ser parte de A14 Management?

Esto es cien por ciento en lo que venga de carrera deportiva de aquí hacia el futuro. Tanto equipos, conexiones, desarrollo de negocio, todo lo que tiene que ver con imagen. También nos va a estar acompañando en todo lo que es desarrollo físico, deportivo, todo el feedback que le pueda pedir a Fernando cuando estemos compitiendo.

¿Hay algún aspecto que sea necesario potenciar en su caso?

Ahora estamos con un plan de estrategia paso a paso para estar bien preparados. Vamos a hacer todo lo necesario para llegar a la Fórmula 1 y para allá vamos. Poco a poco ha ido tomando forma y uno siempre tiene espacio para mejorar. Sea físico, mental, social. Uno siempre puede ir mejorando. Al final es como uno puede transformarse en el mejor paquete.

Para llegar a la Fórmula 1 antes hay que estar en la Fórmula 2, ¿ese es el paso que sigue?

Ahora estamos diseñando el plan de lo que será el próximo año. No hemos confirmado nada. Sea resistencia o fórmulas, lo estamos trabajando. Todo eso sigue tomando forma y el plan va a ser medido. Vamos a seguir paso a paso sin saltarse ningún paso.

En la agencia de Fernando Alonso: el plan de Nico Pino para Fórmula 1

¿Cómo ha sido el impacto en las marcas? ¿Ha recibido más apoyo tras el anuncio?

Hemos tenido mejor recepción. Ojalá que eso se traduzca en mayor apoyo. Cuando llegue el momento tenemos que estar bien preparados.

¿Cómo evalúa la temporada de Kimi Antonelli en la Fórmula 1?

Está haciendo un trabajo espectacular. Siempre ha sido un piloto espectacular. Es un proyecto de Mercedes tener a Kimi ahí. Si sale campeón del mundo sería el piloto más joven en la historia y ahí Mercedes también queda en los libros de los récords. Él no está haciendo ningún error, siempre está adelante rindiendo, lo que es muy difícil a lo largo de la temporada. Tiene mérito estar siempre al frente, es súper potente.