Nicolás Córdova alza la voz por promesa de Colo Colo y lanza feroz advertencia a los jugadores de cara al Mundial Sub 20

Golpeó la mesa y lanzó duros dardos. A tres meses del Mundial Sub 20 que se desarrollará en nuestro país, el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, habló fuerte claro del “caso Marchant” y emitió una dura advertencia a los jugadores de la categoría.

En primer lugar, el adiestrador desmintió que la joven promesa de Colo Colo, Francisco Marchant, no haya estado antes en el radar de la Roja y aseguró que ya había estado bajo sus órdenes antes que se sumara minutos en Liga de Primera.

“Hay un grupo sólido que lleva mucho tiempo y otros que entran y salen, como es el caso de Francisco, que ya estuvo en otros microciclos. No es verdad lo que se dice, que nunca lo hemos convocado. Ahora volvió por su rendimiento”, dijo.

En esa línea, señaló que si no había estado en las últimas nóminas es por el nivel presentado. “Esto es rendimiento. Él empezó a jugar en el primer equipo de Colo Colo , rindió y eso es lo que buscamos. Hay otros chicos que rinden en Primera y vienen acá y no rinden como esperamos. Pero, además, Francisco también estuvo en el Sudamericano Sub 17, así que es parte del proceso de las selecciones juveniles”, enfatizó.

Nicolás Córdova habló sobre la convocatoria para el Mundial. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La advertencia

Sin embargo, pese a que reconoce que “hay un grupo sólido que lleva mucho tiempo”, Córdova llamó a no confiarse y espera que todos los convocados se ganen su puesto en los próximos duelos amistosos que jugarán nuestros representantes.

“Los jugadores tienen su momento y nosotros vamos a privilegiar al que rinde y al que demuestra en cada entrenamiento. Estamos haciendo el seguimiento a todos los jugadores, incluidos lo que están en el extranjero”, señaló. Y contó que que durante las próximas semanas disputarán amistosos con los primeros equipos de Unión Española, Palestino, Everton y Colo Colo.

“Esto es súper importante... Veremos a los jugadores, porque será la última vez que nos juntaremos hasta el 1 de septiembre, que es fecha FIFA y muy cerca del Mundial”, concluyó.

La cita planetaria de los jóvenes comenzará el 27 de septiembre próximo y Chile jugará ese día ante Nueva Zelanda, luego enfrentará a Japón el día 30 y terminara su fase de grupos con Egipto el 3 de octubre.