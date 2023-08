Nicolás Núñez tras la derrota frente a Audax: “Deberíamos haber competido mejor; estoy dolido y me golpea la derrota”

Un nuevo traspié en el campeonato nacional sufrió Universidad Católica este sábado, luego de caer por 0-2 ante Audax Italiano en el Estadio Santa Laura.

En el segundo partido al mando de Nicolás Núñez, la UC no pudo con el cuadro itálico y volvió a lamentar una derrota en el certamen, en el que por ahora marcha en el noveno lugar con 27 puntos.

Una vez culminado el partido, el estratega cruzado salió al paso de las críticas, sobre todo por la conformación del plantel para este año: “Sigo manteniendo mi postura y mis palabras. Estoy contento con el plantel que tengo. Hoy no estuvimos conectados, pero en ningún caso mi pensamiento ha ido cambiando”.

Sobre la caída ante el conjunto de colonia, el adiestrador confesó que “obviamente que estoy dolido. Me golpea la derrota, pero de esto se trata: de mañana levantarse, de analizar, ajustar, pero en ningún caso cuestionar el plantel ni los jugadores que tenemos. Sobre todo trato de cuestionar mis decisiones y mi planteamiento de juego más que buscar excusas en que no hay plantel; al contrario, creo que vamos a revertir, jugar y competir mejor”.

Respecto al trámite del partido, Núñez señaló que “sobre todo en el segundo tiempo, vi que el equipo se partió y ahí se empieza a perder equilibrio y control en el juego a través del dominio territorial”.

De todas maneras, el ex entrenador de Magallanes aclaró que “fue un partido trabado. En ningún caso fuimos superados totalmente hasta los goles, que salen de balones detenidos, de tiempos muertos. Ahí tenemos que mejorar muchísimo y hacer hincapié que esas distracciones nos terminan castigando, sobre todo por lo irregulares que hemos sido. El recibir goles nos golpea fuerte emocionalmente y después se hace muy trabado el juego”, añadió.

Asimismo, agregó que “podríamos haber jugado mejor. No tuvimos una buena presentación y tenemos que competir mejor”.

Consultado sobre los cobros arbitrales durante el cotejo, el director técnico de la Franja confesó que “los vi a la rápida (...), pero no pasa por ahí el resultado. Tenemos que poner nuestras energías en jugar mejor, y teniendo más situaciones de gol y siendo más profundos de lo que pudimos ser hoy día, el equipo va a estar más cerca de ganar”.

De ese modo, Núñez reconoció que “estas horas son de analizar, de sentir el dolor y el golpe de la derrota. En lo personal duele mucho, pero ya mañana en la mañana de vuelta a entrenar y tenemos que reponernos emocionalmente. Va a ser súper importante estar bien, y recuperar sobre todo desde lo físico y anímico porque hoy hubo un desgaste importante”.

En ese sentido, manifestó que “si hay algo que valoro muchísimo es que el equipo mostró disposición y voluntad. Faltó claridad desde la forma de atacar, pero voluntad, recorrido y actitud hubo. Valoro muchísimo eso de este equipo y ese es el punto de partida para que empecemos a mejorar”.

Para el estratega la la derrota se explica porque “no pudimos tener tantos balones con claridad cerca del arco rival (...). Independiente del sistema, si hubiésemos estado más finos, podríamos haber llegado con más claridad. También en las pocas que tuvimos el arquero rival tuvo intervenciones muy buenas y no pudimos convertir”.

Finalmente, Núñez recalcó que “no me doy plazos. Hoy tendríamos que haber competido mejor y no tiene que ver con la idea. Con más entrenamientos los jugadores van entendiendo mucho más (...), a veces tendremos que ser más prácticos, buscar llegar en menos pases arriba; analizaremos con el correr de los días cómo creemos que el equipo puede competir mejor, pero no me doy plazos porque eso puede ser una excusa para no rendir. Eso sí hoy deberíamos haber rendido mejor, partiendo por mí. Eso es un hecho”, concluyó.