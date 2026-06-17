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    Noruega alucina con el estreno goleador de Haaland en el Mundial 2026: “Dejó boquiabierto a los estadounidenses”

    Los portales nórdicos destacaron el rol del atacante del Manchester City, que fue clave para sellar el 4-1 sobre Irak. "Ningún otro jugador en el mundo lo hace mejor", señalaron.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Con Haaland como figura, Noruega se estrenó en el Mundial 2026 con goleada ante Irak.

    El debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026 fue por lo alto. El cuadro nórdico le propinó una goleada por 4-1 a Irak y firmó una de las actuaciones más destacadas en lo que va de torneo. De hecho, detrás del triunfo por 7-1 de Alemania a Curazao y el 5-1 de Suecia a Túnez, se ubica en el podio de los marcadores más abultados de la cita planetaria (comparte el puesto con la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay).

    Es por esto que desde la prensa de ese país alucinaron con el rendimiento de sus jugadores, principalmente, con el doblete de Erling Haaland. “Fue peligroso desde el principio y anotó un gran gol en el 1-0. Hemos visto a Haaland hacer esto muchas veces antes. No es un gol fácil, y ningún otro jugador en el mundo lo hace mejor“, partió diciendo el sitio NRK Sport.

    Erling Haaland aportó con dos goles en el triunfo de Noruega ante Irak.

    El citado portal profundizó en los elogios al describir sus intervenciones en los momentos claves de la goleada. “Presionó al portero iraquí como loco y obtuvo su recompensa por sus esfuerzos con el 2-1. Vikingo. También tuvo un importante bloqueo cuando Østigård aumentó la ventaja. Estuvo muy bien en la fase de juego, pues nunca se le ha visto mejor sin el balón. Incluso, casi marcó hat-trick. Para finalizar, remató con una asistencia en el 4-1. Fue el mejor en el campo“, agregaron sobre el jugador del Manchester City.

    En esa misma línea, en Dagbladet se rindieron ante su calidad e, incluso, aseguraron que dejó maravillados al público local. "El mejor jugador de Noruega, sin duda. Marcó dos goles. Algunas de sus intervenciones dejaron boquiabierto a los estadounidenses. En la primera mitad, parecía un animal salvaje escapado de su jaula“, publicaron.

    Con esta serie de alabanzas, en el país de Escandinavia ya perfilan a su selección como una de las llamadas a dar la sopresa. En la próxima jornada, programada para el lunes 22 de junio, tendrán la oportunidad de ratificar estos pronósticos cuando se enfrenten a Senegal, en Nueva Jersey. Luego, para la tercera fecha, retornarán a Boston para medirse a Francia, en un duelo que fácilmente puede definir al líder del Grupo I.

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