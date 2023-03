Ñublense vs. Universidad Católica: día y hora del partido, y dónde ver por TV

Universidad Católica visita a Ñublense por la séptima fecha del Torneo Nacional con la misión de obtener su tercera victoria consecutiva tras derrotar a Audax Italiano y golear a Palestino. Por el lado de los chillanejos, el cuadro de Jaime García espera volver a las victorias tras igualar la fecha pasada ante Unión La Calera en la ciudad del cemento.

Cuándo juegan Ñublense vs. Universidad Católica

El partido entre Ñublense y Universidad Católica está programado para este viernes 3 de marzo a las 20:30 horas.

Dónde juegan Ñublense y Universidad Católica

El partido entre Ñublense y Universidad Católica se juega en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Ver Ñublense vs. Universidad Católica por TV

El partido entre Ñublense vs. Universidad Católica lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (SD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Ver Ñublense vs. Universidad Católica por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Ñublense y Universidad Católica a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los chillanejos y cruzados.

La previa de la UC

Universidad Católica parece haber encontrado una línea. La prueba de ello son las dos victorias consecutivas con las que llegan al partido frente a Ñublense en Chillán, dado que vienen de vencer a Audax Italiano 2-1 y de golear 5-2 a Palestino, otro de los animadores del campeonato.

Al interior del plantel cruzado respetan a los chillanejos: “Vienen con ocho puntos, fueron uno de los mejores el torneo pasado, gracias a eso consiguieron el cupo a Libertadores. Se están preparando de la mejor manera, como también nosotros. Ambos queremos seguir en la parte alta, y nosotros seguir en ese camino de victorias y confianza”, declaró el colombiano Brayan Rovira.

“En base a eso, los objetivos van a llegar, tenemos la plena confianza de que el trabajo nos va a llevar a los resultados”, añadió el cafetero, quien consideró que “el equilibrio y balance es fundamental. Nuestra intención es manejar los tiempos de los partidos”.

Por su parte, Mauricio Isla analizó a los rojos: “Ñublense es un equipo que propone, no esperamos tener un partido defensivo de ellos ni nuestro, estamos acostumbrados de ir al ataque, proponer, y Ñublense también lo tiene, ojalá el partido se dé así”.

En Ñublense, por su parte, las cosas no están del todo tranquilas. El entrenador Jaime García criticó el estado de la cancha del estadio Nelson Oyarzún Arenas y deslizó la posibilidad de dejar la banca chillaneja a fin de temporada.

“Uno espera respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año ¿Qué quieres que te diga? Merezco respeto. Así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está”, se quejó García.

“Esto viene de todos, desde acá hasta allá abajo. Solamente pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables... yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco. A lo mejor tendría que tener un poco más de nombre para poder tener (la cancha) en óptimas condiciones, pero esto viene de todos lados”, añadió García.