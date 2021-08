Nuevo escándalo arbitral: la insólita agresión del juez Claudio Aranda a Boris Sagredo

El juez Claudio Aranda protagoniza una nueva polémica referil. Mientras se desarrollaba el partido entre Barnechea y San Luis, y luego de discutir con el jugador, el juez agredió al delantero huaicochero Boris Sagredo con un cabezazo. La grave situación fue denunciada por el Sifup, que ofreció su respaldo al jugador y pidió al Tribunal de Disciplina que investigue el exceso.

“Esperamos que el árbitro Claudio Aranda consigne esta situación en su informe y que el H. Tribunal de Disciplina sancione en conformidad a los reglamentos vigentes”, consigna la entidad gremial a través de su cuenta en Twitter. En el posteo acompaña la polémica imagen.

Sagredo explica la situación a El Deportivo. “Me tira a chocar con el hombro. Me toca, por el costado, pero no fue un golpe. Fue algo bien imprudente y me sorprendió. No esperaba que se me tirara encima. Yo no magnifiqué. Si me tiro al suelo fue porque era la única forma de representar que se había equivocado. No es una reacción propia de un árbitro”, dice el delantero, tratando de dimensionar la situación.

“No quiero entrar mucho en detalles, porque, al final, se termina protegiendo a los árbitros. Me parece insólita su reacción. Estaba muy nervioso. Veníamos discutiendo cerca de la mitad de la cancha y él se molesta porque le digo que está mintiendo cuando dice que lo estoy insultando. Le digo que no puede decir eso, que no se hace. Ahí reacciona mal, se me viene encima, como que me tira un empujón, a choca el hombro y me silba en el oído. No fue un choque tan grave, pero sí la acción me pareció inapropiada. La única forma de hacerlo sentir fue tirándome al suelo. Ahí, cuando estoy en el suelo, me empezó a amenazar, que me parara, que me iba a expulsar. Después no hablamos más en todo el partido”, añade.

Barnechea irá al Tribunal

El club huaicochero está reuniendo antecedentes para reclamar por la incidencia y también por la expulsión de Felipe Flores al término del compromiso. Ambas situaciones, dicen, resumen el desafortunado actuar de Aranda en el compromiso. “Estamos trabajando con los abogados tratando de ver cómo encarrilamos esta situación. Claudio tuvo un arbitraje desafortunado. La guinda de la torta fue haber expulsado a Felipe Flores, que nos indica que no le dijo nada. Estamos tratando de apelar a esa sanción a Flores. Lo de Boris va ir en esa línea también”, adelanta Cristián Ortiz, gerente deportivo del club de la zona oriente de la región Metropolitana.

“Nosotros vimos esta situación, la hicimos notar al árbitro, se lo hicimos saber. Viéndolas detenidamente, uno se da cuenta de que tuvo una intención de hacer algo inadecuado con el jugador Sagredo. ¿Qué hubiese pasado si Boris se levanta y reacciona? Lo que está pasando con el arbitraje es preocupante”, añade Ortiz.