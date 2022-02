Ocho minutos para Erick Pulgar en su debut por el Galatasaray

En medio de su estadía con la Selección por los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, Erick Pulgar selló su cambio de club. Dejó la Fiorentina, donde había perdido protagonismo con el técnico Vincenzo Italiano, y partió al Galatasaray, sitio al club fue cedido. Después de los partidos con La Roja viajó a Estambul, fue presentado y este domingo hizo su debut oficial en el más grande de Turquía.

Por la fecha 24 de la Superliga, el Galatasaray empató de visita 1-1 con Alanyaspor, ex equipo de Junior Fernandes. En el minuto 39, el local abrió la cuenta con el gol de Wilson Eduardo. Casi de inmediato, los amarillos y rojos igualaron mediante Kerem Aktürkoglu, en los 41′. A ocho minutos del final del partido, se produjo el estreno del seleccionado chileno.

Ingresó en los 82′ por Taylan Antalyali. Los datos que entrega SofaScore muestran que el ex Universidad Católica registró 13 toques, un 56% de pases acertados (5/9), ganó uno de dos duelos a ras de campo, se impuso en un duelo aéreo y cometió una falta.

El volante chileno llega a un equipo grande que no atraviesa por su mejor momento. Tanto así que el técnico español Domenec Torrent, ex ayudante de Pep Guardiola, reemplazó al histórico Fatih Terim. “Un punto no es suficiente para nosotros. Ahora intentaremos sumar de a tres... Vemos que vamos mejorando físicamente”, declaró el entrenador al cabo del encuentro.

Están en el decimotercer puesto de la tabla, con 28 puntos. Tienen siete triunfos, siete empates y 10 derrotas en 24 partidos jugados. El puntero de la liga otomana es el Trabzonspor, con 57 unidades.

En otro partido de la jornada, el Altay venció de visita 2-0 al Göztepe, un triunfo revitalizante de cara a la pelea por la permanencia. Martín Rodríguez disputó los 90 minutos, mientras que César Pinares no estuvo en la citación. El equipo de los nacionales es el penúltimo, con 21 puntos, a cinco unidades de salir de la zona de descenso. En el campeonato turco, los últimos cuatro descienden.