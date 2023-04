Otro de la Generación Dorada que vuelve a Sudamérica: la lista de lesiones que apura la salida de Charles Aránguiz del Bayer Leverkusen

Estaba definido el retorno de Charles Aránguiz (33 años) a Brasil. Para mitad de año se aguardaba por su vuelta a Internacional de Porto Alegre, sitio en el cual dejó un grato recuerdo y que fue la plataforma ideal para saltar hacia Europa. Sin embargo, el proceso se apuró en dos meses. El domingo, al día siguiente de la victoria sobre el Schalke 04 por la Bundesliga, el Bayer Leverkusen comunicó la salida anticipada del mediocampista chileno, con el que existía un vínculo hasta el fin de la temporada.

“Charly ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. Ya no le era posible jugar a su nivel normal en los últimos compases de esta temporada. Por lo tanto, hemos atendido su pedido de regresar a Sudamérica, dos meses antes de lo previsto para poder tener tiempo para adaptarse con su nuevo club”, declaró el director general deportivo del Leverkusen, el exfutbolista Simon Rolfes, explicando la resolución. “Charly fue una parte importante de nuestro club durante siete años y medio. Ahora le deseamos el mayor de los éxitos con su nuevo y viejo club en Brasil”, agregó.

El puentealtino cerró de manera amarga su extenso periplo por una de las cinco grandes ligas de Europa. Amarga, por la inactividad que ha tenido particularmente en esta temporada. Despidiéndose del club de las Aspirinas, el bicampeón de América establece que el resto de su carrera está en el continente. “Siempre me he sentido como en casa en el Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles y eso no lo olvidaré”, dijo Aránguiz al sitio oficial del Bayer. “Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero me gustaría dar las gracias, especialmente a los fanáticos”, selló el volante.

La situación contractual original, cuando se confirmó su vuelta a Porto Alegre, implicaba un precontrato con el Inter válido desde julio de 2023, al cabo de la actual campaña en Alemania. Su fichaje con O Colorado se extiende hasta el 30 de junio de 2025. Jugará Copa Libertadores.

El balance de esta temporada que exhibe Charles Aránguiz es escuálido. Jugó 753 minutos distribuidos en 15 partidos, ocho de titular (cuatro por la Bundesliga, tres en la Champions y uno en la Copa de Alemania). El promedio por partido es de 50,2 minutos. El técnico Xabi Alonso, quien afirmó que quería que el chileno “se despidiera en la cancha”, no aprovechó más de sus cualidades.

Este es el segundo curso con menor presencia del jugador chileno durante su estadía en Alemania. Para encontrar números así de bajos hay que retroceder a su primera temporada en el club. En la 2015-2016 jugó 469′ en siete encuentros, cinco desde el primer minuto. Todo lo contrario sucedió en la 2019-2020, su campaña con más partidos jugados: 39 (35 de titular). Disputó 3.112 minutos e hizo cuatro goles.

Charles Aránguiz jugó 15 partidos en la temporada 22-23 con el Leverkusen.

Las lesiones

El karma de las lesiones acompañó a Charles Aránguiz desde su incorporación en el Leverkusen, a mediados de 2015. El 20 de agosto de aquel año, sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante una práctica, lo que le impidió debutar en el arranque de aquel curso. Estuvo 200 días fuera de actividad, hasta que finalmente debutó en abril de 2016. Por esta primera lesión (grave, por cierto), llegó a perderse 40 partidos.

Entre septiembre y noviembre de 2017 se desgarró dos veces, lo que le hizo perderse seis partidos de su club. Luego, en la pretemporada 18/19, acusó molestias en una rodilla, las que arrastraba desde el final de la campaña anterior. La dolencia se profundizó en septiembre de 2018, cuando se lesionó en un amistoso de Chile ante Corea del Sur. Estuvo casi dos meses descartado.

Hay más. En septiembre de 2019, en un partido ante el Leipzig, sufrió una fractura en el metatarso derecho y un desgarro en el isquiotibial. Lamentablemente para uno de los pilares de la Generación Dorada, las lesiones musculares no lo dejaron tranquilo. Nuevamente sufrió estos embates en octubre de 2020, sacándolo de circulación por 88 días, perdiéndose 18 juegos de su equipo. Y ahora, la lesión de pantorrilla lo ha mantenido inactivo en 2023. No juega desde el 15 de octubre de 2022, en la derrota 5-1 con Eintracht Frankfurt, por la liga germana.

En total, producto de lesiones y molestias físicas varias, Aránguiz se perdió más de 100 encuentros de su ahora exclub. La misión del mediocampista es tratar de volver a ser el que fue, para bien de Internacional de Porto Alegre y la selección chilena.

