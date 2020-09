“Paredes es el más peligroso; no parece de 40”

La patrulla de Peñarol lleva sangre chilena y la trae Christian Bravo (26). El extremo derecho, considerado por Rueda en la Selección, defenderá los colores aurinegros ante Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya aportó lo suyo al cuerpo técnico cuando le pidieron información del rival. Ahora, espera hacerlo sobre la cancha del Monumental.

¿Cómo va todo en Uruguay?

Todo bien. Contento de estar acá en un club como Peñarol. Es lindo regresar a Chile en un club tan grande como Peñarol.

Club grande y siendo titular. ¿Cómo se lo toma?

Feliz, ratificando lo que hice el año anterior. Solo que hemos tenido algunas trabas con lo que ha pasado con el tema de la pandemia, ya que no se puede llevar con tanta normalidad el fútbol. Hay que adaptarse y ponerse a punto. Son las nuevas reglas.

¿Se ve de titular para el partido ante Colo Colo?

Siempre uno está disponible, pero esas son las decisiones que toma el técnico. Esperemos, en lo que me toque jugar, dar el cien por ciento. Obviamente, uno está con ganas extras, porque es Colo Colo. Estás en tu país y dan muchas más ganas de jugar.

Vuelve consolidado.

Sí. Como te decía, es un plus extra. Feliz. Espero que nos salga un partido redondo. Vamos a Chile a buscar los tres puntos.

¿Cómo llegan al duelo?

Llegamos bien. El técnico que llegó nos ha ayudado bastante y, bueno, es un partido de Copa Libertadores. Sabemos el peso que conlleva. Tenemos muchas ganas de que llegue la hora del partido.

El rival va en baja. ¿Qué sabe de este Colo Colo?

Es un partido de Copa Libertadores. Como venga, son los equipos que están en Libertadores y hay que respetarlos de cierto modo. Es un partido aparte. Creo que va a ser parejo y vamos convencidos de que podemos traernos los tres puntos para Uruguay.

¿No le bajan el perfil en el plantel?

No, obviamente que no. No se puede. Uno no puede confiarse nunca y menos en un partido de Copa Libertadores. Por algo cada equipo llegó a clasificarse a tal copa. Hay que respetar al rival y siempre mantener una altura de miras. Pienso que, haciendo nuestro trabajo, nos puede ir bien.

Es el único chileno en su equipo. ¿Le piden ayuda con consejos e información de Colo Colo?

Algunas referencias. Me preguntan cómo son los jugadores, más que nada eso. Son todos jugadores con experiencia y ya están los videos y otras cosas que ayudan bastante a saber sobre el rival que enfrentamos.

¿Y si le preguntan sobre el jugador más peligroso del rival?

Eso está claro. Para mí, Paredes es el más peligroso. Por algo es el goleador histórico y, bueno, a su edad no pareciera que la tiene. No parece de 40. Siempre digo que es un ejemplo. Esperemos que no nos haga ningún gol.

¿Agrega emoción al partido haber pasado por la U y la UC?

Sí, pero ahora estoy en Peñarol y mi cabeza está acá. Como te digo, los pies en la tierra. Es un partido de Copa Libertadores y sabemos que tenemos que ir a ganarlo. Nos sirve mucho como grupo y para darle una alegría al club. Estamos ansiosos.

¿Y de qué equipo es hincha?

No te voy a responder esa pregunta. No tiene nada que ver.

¿Cómo tomó el despido del ex técnico, Diego Forlán?

Con el tema de la pandemia estuvimos mucho tiempo separados con el plantel. Al final alcanzamos a estar juntos unos cuatro meses y pasó lo que todos saben, por tema de gerencia. No sabría dar más información. Hasta lo que se trabajó, todo bien y todo derecho.

¿Qué aprendió de él?

Me hacía jugar más retrasado, a veces más de volante. Como técnico priorizaba otras cosas. Aparte, el tiempo no dio mucho para aprender muchas cosas. El fútbol es así, a veces pasan estas cosas y uno tiene que estar siempre preparado.

¿Y dónde le gusta jugar?

Volante, volante por la derecha. Acá en Uruguay me he acostumbrado a jugar en varias posiciones, hasta de lateral. Me ha servido bastante el fútbol uruguayo. Todo lo que sea por la derecha me acomoda bastante.

¿Da temor venir a jugar a un país con un manejo de contagios mucho menor al de Uruguay?

Sí, da bastante temor. Acá estamos tomando todas las medidas y los doctores han hecho un trabajo increíble. La gente de arriba en Uruguay nos pide bastantes protocolos y tenemos que cumplirlos. Tenemos que hacer cuarentena y tenemos unas cosas bastante complicadas que estamos tratando de resolverlas, que todavía no las tenemos claras. El fútbol es así, a veces uno tiene que sacrificar familias, no verlas en un mes. Es así, nos tocó y vamos a tener que asumir y esperamos que sea con un resultado positivo para pasar cuarentena y todo lo que nos toque después.

¿A qué se refiere con esas cosas por resolver?

Cuántos son los días que tenemos que hacer cuarentena después y dónde tenemos que hacerla. Pero nosotros no tenemos a nadie contagiado.

Se acercan las Clasificatorias. ¿Se tiene fe para una nominación?

Con lo que he hecho, sí, me tengo fe. El profe es el que manda. Salga lo que salga, siempre voy a estar con la disposición positiva para apoyar a mi Selección. Siempre estaré disponible.

¿Ha hablado con Rueda estos meses?

No, nada.

Estuvo en la fecha FIFA donde se reencontraron Bravo y Vidal. ¿Cómo se vivieron esos días?

Solo diré que la prensa agranda mucho las cosas a veces, pero no me voy a referir a ese problema. Los referentes de la Selección son los indicados para hablar y yo todavía no he ganado nada ahí como para opinar del tema.

¿Sus metas?

Seguir creciendo como jugador en el extranjero. Seguir madurando y aprendiendo todos los días. Dios quiera que me puedan llamar a la Selección. Sería súper lindo para arreglar un poco todo lo que ha sido este año para toda la gente. En eso estamos.