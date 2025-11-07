OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones

    El evento se realizará el 5 de septiembre de 2026 en Torres del Paine. En la versión anterior participaron corredores de 39 países.

     
    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones.

    El Patagonian International Marathon confirmó la realización de su decimocuarta edición para el sábado 5 de septiembre de 2026, en la comuna de Torres del Paine, Región de Magallanes. La competencia, reconocida por su entorno natural y su convocatoria internacional, contempla las tradicionales distancias de 42, 21 y 10 kilómetros.

    Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 3 de noviembre en el sitio oficial del evento (www.patagonianinternationalmarathon.com), y en pocos días ya se han registrado corredores de más de 20 nacionalidades, según informó la organización.

    En su edición de 2025 reunió a más de mil participantes provenientes de 39 países y más de 70 comunas chilenas, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario del running nacional.

    La meta de la próxima versión volverá a ubicarse en el Hotel del Paine, en Villa Río Serrano, cercano al acceso del Parque Nacional Torres del Paine. El recorrido combina caminos de ripio, desniveles exigentes y vistas directas a formaciones como el Paine Grande y los Cuernos del Paine, en un entorno donde el clima y la geografía suelen ser parte del desafío.

