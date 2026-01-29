Paula Navarro, la DT chilena que llegó a Nacional: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

Paula Navarro asume que está reescribiendo la historia del fútbol femenino chileno. Esta semana, fue anunciada como entrenadora de Nacional, uno de los clubes más tradicionales del fútbol uruguayo y sudamericano. La exentrenadora de Santiago Morning se suma a Macarena Deichler, quien adiestra a Sport Recife, en Brasil, en la reducida lista de estrategas chilenas en el extranjero. “Es un hito histórico. También voy a ser la primera mujer que dirija a Nacional. Es muy importante abrir este camino para futuras entrenadoras chilenas”, establece a El Deportivo.

“Los acercamientos comenzaron, más o menos desde diciembre del año pasado. Ellos se contactaron con mi agente y manifestaron el interés en mi perfil. Estuvieron hablando ellos hasta que las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ahí yo empecé a tener reuniones con ellos, más formales, mostrando un poco mi forma de trabajo, lo que yo he hecho. Éramos cuatro los postulantes, dos hombres y dos mujeres, y después quedamos dos, un hombre y yo. Ahí tuvimos la reunión con el gerente deportivo, Sebastián Eguren, que trabajó con Lasarte en Chile. Me llamaron y me dijeron que era la persona que buscaban. Ahí empezamos a negociar sueldo y premios”, explica.

Paula Navarro, primera DT chilena en el extranjero: “Dicen que quiero dirigir a la Roja, pero me gustaría asumir Uruguay”

¿Qué la convenció, al margen del prestigio del club?

Es súper interesante el proyecto, porque ellos tienen primer equipo, sub-19, sub-16, sub-14, todos sus jugadores del primer equipo están contratados. Igual tienen algunos sueldos bajos, trabajan en otras cosas. En el fondo, están apostando por el fútbol juvenil, por el desarrollo y el crecimiento. Y ellos buscaban un poco lo mismo que yo hice en Santiago Morning, como establecer protocolos, generar una forma de jugar, desarrollar los perfiles de cada jugadora, dependiendo de los puestos, desarrollar perfiles profesionales del cuerpo técnico, así que estamos súper alineados en todo.

¿Qué le pidieron?

Yo voy a estar dirigiendo al primer equipo, que es campeón y está clasificado en la Copa Libertadores, pero también voy a supervisar todas las divisiones para abajo, con el objetivo de crear una forma, una estructura, que todos trabajemos igual, que generemos un sentido de equipo, de pertenencia.

¿Cómo dimensiona el salto al fútbol uruguayo, que es distinto al chileno, más exitoso, y, sobre todo, a un club histórico y exitoso?

Es un paso muy importante en mi carrera. Siempre decían que me gustaría dirigir la selección chilena, y yo decía no, que a mí me gustaría dirigir la selección de Uruguay, porque encontraba que las jugadoras tenían esa garra, esa pasión, y además que también tienen el biotipo de deportistas de alto rendimiento. Para qué decir en los hombres, que están clasificados al Mundial, con Bielsa. Entonces, claro, para mí es un paso importante. Va a ser muy importante, también, generar esa cohesión de trabajar en equipo. Estoy súper feliz de llegar allá, y ser la primera mujer chilena que dirige en Uruguay, y además de ser también la primera mujer que va a dirigir en Nacional, que es un club tan grande, que tiene tantos seguidores, no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo.

La presencia de Chile en el club es reducida, pero histórica. Asumo que le habrán hablado de Ignacio Prieto.

Yo hablo todas las semanas con Nacho Prieto. Nos llamamos por teléfono, y hablamos de todo, y estábamos contentos de esta posibilidad de Nacional. Los dirigentes le tienen mucho cariño. Es un gran referente. Está feliz.

¿Le pidieron alguna referencia suya?

No. Nacho está un poquitito alejado de todo. Se contacta para hablar de fútbol con ciertas personas, pero no, no les pidieron ninguna una referencia. Yo creo que ellos lo que más analizaron fue la propuesta de trabajo, que es lo que estaban buscando. Venimos trabajando hace un tiempo, analizando a todas las jugadoras, tenemos todo ya más o menos armado, pero ya ahí las vamos a ver en vivo y en directo.

Paula Navarro, en su paso por Santiago Morning. LISANDRA JUNG

Usted dice que le gustaría dirigir a Uruguay, pero, paradójicamente, este paso puede acercarla a la Roja

No sé si podría ser una opción. Los dirigentes de acá, de Chile, nunca valoraron mucho mi trabajo, mi profesionalismo, mi disciplina. Como que siempre lo tomaron como mal, y no sé si tampoco estaría dispuesta a pasar por lo mismo. Estaba esperando una oportunidad afuera, en el extranjero, y para mí esto ha sido muy bueno por eso, porque quiero un poco elevar los estándares, pero no está en mis planes, ni tampoco creo que ellos quieran que yo dirija a la selección chilena. Yo creo que necesitan a personas que son más manipulables que yo, y yo no soy una persona manipulable, porque yo cuento con 20 años de experiencia en el fútbol femenino, fui la persona que profesionalizó la industria, no la ANJUFF, que eso es otro tema. La persona que hizo los primeros contratos futbol profesionales fui yo. Tampoco lo hizo la federación. Entonces, después de eso, no creo. Ellos buscan otro perfil de profesionales que se pueda llevar a cabo sus proyectos, así que no están mis planes.

¿En su plan está llevar jugadoras chilenas?

No, tampoco. Nacional tiene muchas jugadoras. Entonces, es algo que vamos a analizar cuando estemos allá. Uno de los objetivos es reforzarse para el segundo semestre, para la Copa Libertadores, y a lo mejor puede surgir en algún momento la posibilidad de alguna chilena, pero en estos momentos no están en mis carpetas porque tenemos que llegar primero y ver en vivo y en directo todas las jugadoras, porque lo que hemos hecho hasta el día de hoy es ver videos.

Lo pregunto porque se va a entender casi como una condición asociada.

No lo es. Ahora, sí en algún momento se da porque los dirigentes toman la decisión y porque nosotros presentamos dos o tres perfiles de jugadoras y dentro de esa terna está una jugadora chilena y a los dirigentes les gusta, bien. Pero no es una imposición.

¿La liga uruguaya es mejor que la liga chilena?

No sé si es mejor porque las ligas son cortas, pero yo creo que es una liga que tiene mucho más intensidad, que es un poco más física. Y bueno, ahora lo vamos a evidenciar. Entonces, no puedo entregar una opinión al respecto. No lo he vivido, pero, por lo que yo he seguido durante todo este tiempo del fútbol sudamericano, sé que Uruguay tiene una liga que es muy intensa, que sus jugadoras son muy fuertes, que es un fútbol más dinámico. Ahora lo vamos a ver.

¿Cuál es su objetivo inicial al llegar allá?

El objetivo es ser campeón e, idealmente, pasar de fase en la Copa Libertadores, llegar lo más lejos posible. Ojalá que podamos lograrlo. Estoy segura de que lo vamos a lograr con el apoyo de los dirigentes y con el apoyo también de las jugadoras y cuerpos técnicos, que están todos muy felices de que nosotros lleguemos allá.